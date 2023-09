Starfield: Kako izboljšati zmogljivost FPS na osebnem računalniku z grafičnimi procesorji Nvidia

Starfield, težko pričakovana igra razvijalca Bethesda, je prevzela skupnost videoiger. S svojim ogromnim svetom in podrobnimi mesti ni čudno, da so igralci navdušeni, da se potopijo v to znanstvenofantastično RPG. Vendar pa so nekateri igralci izrazili zaskrbljenost glede zmogljivosti igre, zlasti na osebnih računalnikih z grafičnimi procesorji Nvidia.

Starfield na Xbox Series X|S privzeto deluje s hitrostjo 30 sličic na sekundo, kar je lahko razočaranje za igralce, ki imajo raje bolj tekoče igranje. Na osebnem računalniku je doseganje stabilnih 60 sličic na sekundo trenutno lahko nedosledno.

Na srečo vodnik, ki ga deli uporabnik Nexusmods z imenom Okhayko, ponuja možno rešitev. Priročnik predlaga omogočanje tehnologije PCI express, imenovane Resizable BAR (Base Address Register), za lastnike Nvidia. Ta tehnologija omogoča, da CPE učinkoviteje dostopa do pomnilnika GPE, kar lahko povzroči izboljšano zmogljivost.

Če želite omogočiti Resizable BAR, bodo morali uporabniki Nvidia prenesti Nvidia Profile Inspector in narediti naslednje spremembe v programski opremi:

1. V spustnem meniju profila izberite Starfield.

2. Pomaknite se do razdelka 5.

3. Nastavite funkcijo rBAR na omogočeno.

4. Nastavite možnosti rBAR na 0x00000001.

5. Nastavite omejitev velikosti rBAR na 0x0000000040000000.

6. Kliknite »Uporabi spremembe« zgoraj desno.

Izvedba teh sprememb lahko poveča zmogljivost igre, zlasti za igralce z grafičnimi procesorji RTX 30-Series. Omeniti velja, da naj bi Nvidia v bližnji prihodnosti izdala posodobitve gonilnikov za optimizacijo igranja Starfield.

Zaenkrat ta priročnik ponuja možno rešitev za igralce, ki iščejo stabilno izkušnjo s 60 sličicami na sekundo. Ker se igra še naprej razvija in so izdane posodobitve, je verjetno, da se bo zmogljivost še izboljšala.

Starfield je zdaj na voljo za osebne računalnike in Xbox Series X|S, naročniki Xbox Game Pass pa ga lahko igrajo brez dodatnih stroškov.

