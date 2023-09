Starfield prejme visoko pohvalo od soustvarjalca God of War Davida Jaffeja

Starfield, težko pričakovana igra iz Bethesde, je bila deležna visokih pohval tako od igralcev kot tudi poznavalcev industrije. Ena od pomembnih osebnosti, ki je izrazila svoje občudovanje nad igro, je David Jaffe, soustvarjalec serije God of War.

Emil Pagliarulo, direktor oblikovanja in pisec Starfielda, je izrazil začudenje nad Jaffejevimi pozitivnimi komentarji. Pagliarulo je na Twitterju delil svoje misli in izjavil: »Očitno je neverjetno, da oboževalci uživajo v tvojem delu. Imeti kolege razvijalce – še posebej tiste, ki jih poznate in spoštujete –, ki se zabavajo z vašo igro, je povsem druga raven super.”

Jaffe, znan po svojem delu v studiih Santa Monica Studios in soustvarjanju kritiško hvaljenih franšiz God of War in Twisted Metal, se ni zdržal pri svojih pohvalah za Starfield. Pravzaprav je šel tako daleč, da jo je označil za svojo najljubšo igro za enega igralca vseh časov. Njegove objave v družabnih omrežjih in na YouTubu so bile v veliki meri posvečene igri od njene predstavitve in poudarjajo njeno izjemno pisanje.

Starfield je od svoje izdaje pritegnil veliko pozornosti z impresivnim številom igralcev. Igra je na dan lansiranja dosegla 1 milijon sočasnih igralcev, od 7. septembra pa je zbrala bazo igralcev 6 milijonov. Te številke služijo kot dokaz navdušenja in pričakovanja, ki obdajata naslov.

Ker se Starfield še naprej dobro sprejema, so lahko Bethesda in razvojna ekipa ponosni na svoj dosežek. Imerzivni svet igre, očarljivo pripovedovanje zgodb in solidno igranje so prevzeli srca tako igralcev kot profesionalcev v industriji.

