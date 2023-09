Sprejem Starfielda: Izkušnja ljubezni ali sovraštva

Starfield, težko pričakovana igra iz Bethesde, je bila med igralci naletela na mešan sprejem. Nekateri so naravnost zaljubljeni v igro, hvalijo njen ogromen obseg in pozornost do podrobnosti. Drugi pa so izrazili razočaranje, zlasti glede hitrega potovanja igre, nalagalnih zaslonov in hitrosti sličic.

Ena glavnih spornih točk je bila hitrost sličic v igri. Pred izdajo je Bethesda potrdila, da bo Starfield deloval pri zaklenjenih 30 sličicah na sekundo. Čeprav je bila ta odločitev glede na ogromen obseg igre pričakovana, je mnoge oboževalce pustila hrepeneti po 60fps Performance Mode, ki je postal norma za sodobne izdaje.

Digital Foundry, ugledna skupina za analizo iger, se je odločila, da se poglobi v možnost izvajanja Starfielda pri 60 sličicah na sekundo na Xbox Series X. Izdelali so konzolo po meri z uporabo AMD 4800S Desktop Kit in zamenjali GPE z RX 6700. Z omogočenim FSR 2 in brez dinamičnega skaliranja ločljivosti so lahko dosegli 60 sličic na sekundo v zaprtih okoljih. Vendar je večina igre še vedno tekla s stalnimi 30-40 sličicami na sekundo.

Ko je bila ločljivost znižana na 1440p, kar je ustrezalo Xbox Series S, je igra tekla s stabilnimi 40 sličicami na sekundo z občasnimi skoki do 60 sličic na sekundo. Zaradi tega je Digital Foundry predlagal, da bi Bethesda potencialno lahko izdala način 40fps za igralce z zasloni 120Hz, zlasti tiste z zasloni s spremenljivo hitrostjo osveževanja (VRR).

Čeprav so te ugotovitve zanimive, je pomembno omeniti, da je Starfield trenutno zaklenjen na 30 sličic na sekundo. Zanimivo pa je videti, da lahko igra z določenimi prilagoditvami doseže višje število sličic.

Na splošno je bil sprejem Starfielda polarizirajoč. Ne glede na to, ali ga imajo igralci radi ali ga sovražijo, ni mogoče zanikati pričakovanja in navdušenja, ki obdajata to ambiciozno novo izdajo.

Opredelitve:

– Hitrost sličic: število sličic na sekundo, prikazanih na zaslonu. Višja hitrost sličic omogoča bolj gladko gibanje v video igrah.

– Način delovanja: način v video igrah, ki daje prednost višjim hitrostim sličic pred grafično natančnostjo.

– Zaprta okolja: območja v igri, ki so manjša in bolj omejena.

– Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR): Funkcija, ki omogoča sinhronizacijo zaslona z grafično kartico, kar ima za posledico bolj tekoče igranje.

