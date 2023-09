Vohunske fotografije razkrivajo zasnovo prtljažnika električnega avtomobila Xiaomi, ki napreduje proti množični proizvodnji leta 2024

Pred kratkim se je pojavila razkrita vohunska fotografija, ki ponuja kratek vpogled v težko pričakovano električno vozilo Xiaomi. Fotografija prikazuje edinstven dizajn prtljažnika avtomobila, ki je presenetljivo podoben ohišju slušalk Xiaomi Buds 4 Pro ali povečanemu polnilnemu priključku USB-C.

Slike razkrivajo prostoren prtljažnik z veliko odprtino in ravnim dnom, ki ga spremlja več pritrdilnih točk za pritrditev tovora. Pokrov prtljažnika, izdelan iz stekla, doda pridih prefinjenosti celotnemu videzu vozila. Poleg tega vohunske fotografije ponujajo vpogled v druge oblikovne podrobnosti, vključno z elegantnim in aerodinamičnim sprednjim delom z veliko masko in nazaj pomaknjenimi žarometi, pa tudi elegantnim zadnjim delom s padajočo strešno linijo in zadnjo lučjo v celotni širini.

Čeprav Xiaomi ni izdal nobenih uradnih informacij o njihovem električnem vozilu, poročila in uhajanja kažejo, da bo to vrhunski model, katerega cilj je konkurirati Tesli in drugim uglednim proizvajalcem avtomobilov. Vozilo naj bi bilo opremljeno z zmogljivim baterijskim sklopom s 101 kWh, ki bo zagotavljal doseg preko 800 km. Poleg tega bo verjetno vključeval napredne funkcije za pomoč vozniku.

Lu Weibing, predsednik skupine Xiaomi, je že poročal, da je napredek njihovega avtomobilskega projekta presegel prvotne projekcije. Zaradi tega je Xiaomi na dobri poti, da v prvi polovici leta 2024 začne množično proizvodnjo svojega električnega vozila.

Skratka, uhajanje vohunskih fotografij ponuja vpogled v prihajajoče električno vozilo Xiaomi, ki prikazuje njegov značilen dizajn prtljažnika in namiguje na njegove vrhunske lastnosti. Z množično proizvodnjo, načrtovano za leto 2024, želi Xiaomi narediti pečat v industriji električnih vozil, tekmovati z uveljavljenimi igralci in potrošnikom ponuditi prefinjeno in tehnološko napredno možnost.

