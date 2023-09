Povzetek: Štiriletna Rose O'Leary-Hall je tragično umrla le nekaj ur pred težko pričakovanim prvim šolskim dnem. Rose se je vse življenje pogumno borila proti redki bolezni srca in je bila podvržena številnim operacijam, da bi odpravila napako. Kljub upanjem njene družine na uspešno operacijo je Rose po zadnji operaciji utrpela zaplete, ki so povzročili hudo okužbo in krvavitev. Kljub najboljšim prizadevanjem medicinskega osebja Rose ni prejela dovolj kisika v možgane, zato so morali prekiniti vzdrževanje življenja. Rose je bila znana po svoji živahni in nagajivi osebnosti, ki je pustila trajen vtis na tiste, ki jih je srečala. Njena starša, Katie O'Leary-Hall in Sue O'Leary-Hall, delita spomine na svojo ljubljeno hčerko in sta začela zbirati denar, da bi ozaveščala o njenem stanju.

Rose O'Leary-Hall so med 50,000-tedenskim pregledom njene matere diagnosticirali prekinjen aortni lok, stanje, ki prizadene le enega od 20 ljudi. To stanje se pojavi, ko se glavna srčna arterija, aorta, ne razvije v celoti. Kljub temu, da je bila Rose pri samo treh dneh podvržena Norwoodovemu postopku, da bi zgradila novo aorto, se je s srcem soočala s stalnimi izzivi. Imela je še dve dodatni operaciji, a popolne ozdravitve ni bilo mogoče doseči. Roseini starši so upali na tretjo operacijo, biventrikularno popravilo, saj se je sprva zdelo, da gre dobro, vendar se je njeno zdravje v zadnjih mesecih začelo slabšati.

Po zadnji operaciji je Rose doživela zaplete, vključno z okužbo notranje obloge srca, imenovano endokarditis. Posledica tega je bila huda krvavitev, zaradi česar je Rose izgubila precejšnjo količino krvi. Kljub zdravniškim posegom se je Roseino stanje slabšalo in na koncu je umrla zaradi pomanjkanja kisika v možganih. Njeni starši jo opisujejo kot živahnega in ljubečega otroka, polnega navihanosti in prijaznosti. Želela je postati zdravnica in pustila trajen pečat na tiste, ki so jo poznali.

Da bi počastili Rosein spomin in povečali ozaveščenost o njenem stanju, so njeni starši začeli z zbiranjem sredstev, s katerim so zbrali že več kot 5,000 funtov. Upajo, da bodo preprečile, da bi druge družine doživele podobno izgubo, in ohranile Rosein živ duh v srcih tistih, ki se jih je dotaknila.

Opredelitve:

– Prekinjen aortni lok: redka prirojena srčna napaka, pri kateri aorta, primarna arterija srca, ni popolnoma oblikovana.

– Endokarditis: okužba notranje obloge srca.

– Norwoodov postopek: kirurški poseg, ki se uporablja za zdravljenje posebnih prirojenih srčnih napak pri novorojenčkih.

Viri:

– Yorkshire Live članek Katie O'Leary-Hall

– Medicinske definicije iz Medical-dictionary.thefreedictionary.com