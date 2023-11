Nova laserska komunikacijska tehnologija omogoča majhnim satelitom, da spremenijo vesoljski prenos podatkov

Agencija za vesoljski razvoj (SDA) je nedavno podelila pogodbo v vrednosti 1.8 milijona dolarjev podjetju SpaceRake, pionirskemu startupu s sedežem v Cambridgeu v Massachusettsu. To je prva vladna pogodba za SpaceRake, podjetje, ki sta ga leta 2021 ustanovila Kerri Cahoy, strokovnjakinja za elektrotehniko, in Jeremy Wertheimer, nekdanji podpredsednik inženiringa pri Googlu, specializiran za umetno inteligenco.

Dveletna pogodba, objavljena 1. novembra, bo financirala SpaceRake za razvoj naprednih miniaturnih laserskih komunikacijskih terminalov. Cilj je omogočiti majhnim satelitom, kot so cubesats, prenos podatkov prek laserskih povezav z uporabo transportne plasti. To globalno komunikacijsko omrežje, ki ga je vzpostavila SDA – podružnica ameriških vesoljskih sil – se nahaja v nizki Zemljini orbiti.

SDA je prav tako oddala pogodbe velikim industrijskim akterjem, kot so Lockheed Martin, Northrop Grumman in York Space Systems, za izdelavo satelitov Transport Layer Tranche 2, ki bodo opremljeni z optičnimi in radijsko-frekvenčnimi komunikacijskimi terminali.

Čeprav terminali SpaceRake niso posebej razviti za satelite SDA, bodo majhnim vesoljskim plovilom omogočili izmenjavo podatkov s Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). PWSA je inovativna konstelacija nizke zemeljske orbite, ki vključuje komunikacijske satelite transportnega sloja in satelite za raketno obrambo sledilnega sloja.

Poleg optičnih terminalov SpaceRake načrtuje razvoj laserskih komunikacijskih omrežnih tehnologij za različne vesoljske in zemeljske aplikacije. Vizija podjetja je znižati stroške in povečati sprejemanje dostopa do omrežja v vesolju, odpreti nove primere uporabe in omogočiti, da več podatkov doseže zemeljske končne uporabnike.

Ta nova laserska komunikacijska tehnologija iz SpaceRake ima potencial, da spremeni vesoljski prenos podatkov. Z omogočanjem učinkovite in učinkovite komunikacije majhnih satelitov bo utrl pot za izboljšano povezljivost in izmenjavo podatkov v vesoljski industriji.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kaj je SpaceRake?

SpaceRake je startup podjetje s sedežem v Cambridgeu v Massachusettsu. Ustanovljeno leta 2021 je specializirano za razvoj laserskih komunikacijskih terminalov za majhne satelite.

2. Kaj je transportna plast?

Transportna plast je globalno komunikacijsko omrežje, ki se nahaja v nizki Zemljini orbiti. Ustanavlja jo Agencija za vesoljski razvoj (SDA), podružnica ameriških vesoljskih sil.

3. Kaj je Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA)?

PWSA se nanaša na konstelacijo nizke zemeljske orbite, ki vključuje komunikacijske satelite transportne plasti in satelite sledilne plasti za protiraketno obrambo. Njegov namen je izboljšati vesoljske zmogljivosti za namene bojevanja.