Sony registrira blagovne znamke za PS6, PS7, PS8, PS9 in PS10

Sony je na Japonskem registriral blagovne znamke za imena PlayStation 6 do 10, kar kaže na njihove dolgoročne načrte za prihodnje konzole. Ta poteza zagotavlja, da nihče drug ne more uporabljati teh imen. Čeprav to ne pomeni, da je PlayStation 6 neizbežen, saj Sony imena konzol pogosto registrira leta pred njihovo izdajo, zagotavlja vpogled v njihove prihodnje namere.

Na podlagi prejšnjih vzorcev izdaj ob predpostavki sedemletnega razmika med generacijami konzol bi PlayStation 6 potencialno lahko izšla leta 2027. Microsoft je med nedavnim sodnim primerom FC napovedal izdajo PlayStation 2028 leta 6. Prav tako je verjetno, da bodo izdaje prihodnjih generacij konzol morda trajale dlje, če upoštevamo težave z dobavno verigo, ki so se pojavile na začetku trenutne generacije. To bi bilo usklajeno z datumom lansiranja leta 2028.

Če pogledamo naprej, bi lahko PlayStation 7 izšla leta 2035, PlayStation 8 leta 2042, PlayStation 9 leta 2049 in PlayStation 10 leta 2056. Vendar je pomembno upoštevati, da tradicionalne, fizične konzole do takrat morda ne bodo obstajale. točka. Igralniška industrija se bo verjetno usmerila k pretočnim platformam ali celo naprednejšim tehnologijam, kot sta navidezna resničnost ali obogatena resničnost.

Medtem ko je prihodnja tehnološka pokrajina še vedno negotova, je ena stvar, ki se bo verjetno nadaljevala, izdaja iger, ki bi lahko imele napake ali težave ob lansiranju. Poleg tega se bo tekmovalnost konzole med PlayStationom in Xboxom verjetno nadaljevala, pri čemer bodo oboževalci strastno podpirali svojo priljubljeno blagovno znamko.

