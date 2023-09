Sony razkriva BURANO, novo digitalno kino kamero CineAlta

Sony je pred kratkim predstavil svojo najnovejšo digitalno kinematografsko kamero BURANO. Ta novi fotoaparat ima impresiven senzor CMOS polnega formata 8.6K, zmožnosti samodejnega ostrenja, spremenljivo elektronsko ND in stabilizacijo slike v ohišju. Ima tudi dvojni izvorni ISO 800 in 320, zaradi česar je vsestranski v različnih svetlobnih pogojih. BURANO naj bi začeli pošiljati spomladi 2024, njegova cena pa bo 25,000 USD.

Ena izmed izstopajočih lastnosti BURANA je spremenljivi ND filter in stabilizacija slike v ohišju, zaradi česar je prva digitalna kinematografska kamera na svetu z obema funkcijama združenima v enem ohišju. To filmskim ustvarjalcem omogoča večjo prilagodljivost in udobje pri zajemanju posnetkov. Poleg tega se fotoaparat ponaša s hitrim hibridnim samodejnim ostrenjem in prepoznavanjem subjektov, ki ga poganja obdelava AI, kadar se uporablja z objektivi E-mount.

BURANO je namenjen predvsem lastnikom/upravljavcem srednjega do višjega razreda, ki so pripravljeni vložiti več kot 20,000 USD za digitalno kinematografsko kamero. Pričakuje se, da se bo uporabljal v različnih produkcijah, kot so dokumentarni filmi, korporativni videoposnetki, glasbeni videi, snemanje divjih živali in narave ter kot priljubljena možnost kamere B poleg Sony VENICE 2.

Kamera je dobila ime po majhnem otoku Burano v Beneški laguni v Italiji. To ime je bilo izbrano za vzpostavitev povezave z Benetkami in simboliziranje zmogljivosti fotoaparata. Burano je znan po svojih čipkah in živih barvah.

Kar zadeva kakovost slike, BURANO prikazuje impresivno zmogljivost. Vsebuje nov senzor CMOS polnega formata 8.6K, podoben senzorju v fotoaparatu VENICE 2. Ponuja 16 stopenj dinamičnega razpona z nizkim šumom in občutljivostjo na situacije pri šibki svetlobi. Senzor podpira tudi ISO z dvojno bazo 800 in 3200.

Kar zadeva snemalne kodeke, BURANO ponuja različne možnosti, kot so X-OCN LT, XAVC H in XAVC. Zmožen je notranjega snemanja datotek X-OCN brez potrebe po zunanjem snemalniku. X-OCN LT zagotavlja manjše velikosti datotek, hkrati pa ohranja kakovost in prilagodljivost 16-bitnih linearnih datotek.

Na splošno je Sony BURANO zmogljiva digitalna kinematografska kamera, ki zagotavlja izjemno kakovost slike in napredne funkcije. Zasnovan je tako, da izpolnjuje potrebe profesionalnih filmskih ustvarjalcev in pričakuje se, da bo pustil pečat v industriji.

Viri:

– Najava izdelka Sony BURANO

– Venice Travel Italy: Barvit otok Burano