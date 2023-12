Posodobitev razširitve The Sims 4: For Rent uvaja presenetljive spremembe pri prilagajanju stanovanja

Težko pričakovana predstavitev razširitve The Sims 4: For Rent je tik pred vrati in igralci nestrpno raziskujejo nove funkcije, ki jih prinaša. Kot del priprave na izdajo je Maxis izdal rutinski popravek z manjšimi posodobitvami in popravki osnovne igre. Vendar pa so igralci z orlovimi očmi odkrili nepričakovano spremembo, ki ni bila navedena v opombah o popravkih – možnost urejanja sten in oken v stanovanjih iz prejšnjih paketov iger.

Čeprav je ta nova možnost prilagajanja morda nenamerna napaka, igralci upajo, da je dejansko namerna funkcija. Soseske, kot so tiste v razširitvi City Living, so v preteklosti ponujale stanovanjske enote, vendar igralci prej niso mogli spreminjati oken ali zunanjih sten. Najnovejši popravek zdaj omogoča igralcem premikanje, dodajanje in odstranjevanje oken ter spreminjanje zaključkov zunanjih sten.

Ustvarjalci vsebine, kot sta Pixelade in SatchOnSims, so te možnosti prilagajanja že predstavili v videoposnetkih. Ne samo, da lahko igralci spreminjajo okna in stene, ampak lahko tudi obesijo stenske dekoracije, kot so ogledala in zavese, na zunanjost stanovanj. Zaradi te novoodkrite svobode pri prilagajanju stanovanj so se igralci spraševali, ali gre res za funkcijo ali napako.

V resničnem svetu bi bilo preoblikovanje oken in dodajanje zaves v stolpnice nemogoče, vendar The Sims ponuja igralcem priložnost, da raziščejo svoje ustvarjalne želje. S prihajajočo možnostjo gradnje stanovanjskih enot po meri mnogi igralci menijo, da bi morala biti na voljo tudi možnost spreminjanja obstoječih stanovanj.

V nedavnih opombah popravkov so bile tudi druge pomembne spremembe. Igralci lahko zdaj določijo umivalnike kot kuhinjske ali kopalniške umivalnike, kar Simčkom preprečuje nenehno pomivanje posode v lastnih kopalnicah. Stojala za čevlje imajo zdaj preklopno funkcijo, ki od Simčkov zahteva, da sezujo svoje čevlje v zaprtih prostorih, kar daje igralcem dodatno spodbudo, da svoje Simčke primerno oblečejo. Poleg tega lahko igralci zdaj kliknejo vrata do parcele in izberejo možnost »Preklopi nadzor na to gospodinjstvo«, kar omogoča enostavno menjavo med različnimi gospodinjstvi.

Da bi preverili, ali je ta novoodkrita možnost prilagajanja namerna, so bile pri EA poslane poizvedbe in igralci nestrpno čakajo na potrditev. Medtem ko narašča navdušenje nad razširitvijo The Sims 4: For Rent, ki bo izšla 7. decembra, igralci ne morejo kaj, da ne bi pričakovali novih možnosti, ki jih čakajo pri ustvarjanju popolnih virtualnih bivalnih prostorov.