Julia Joung: Od Go to Biology

Julia Joung, ena izmed inovatork revije MIT Technology Review leta 2023, mlajša od 35 let, je doživela olajšanje in novo strast, ko je bila priča, kako je umetna inteligenca premagala enega najboljših igralcev igre Go na svetu. Ker je Joung preživela otroštvo na Tajvanu in obvladala igro, je Go vedno mislila kot na nerešljiv problem. Ugotovila pa je, da biologija predstavlja še večji izziv.

Med svojimi dodiplomskimi raziskavami v laboratoriju za nevroznanost na univerzi Stanford je Joung opazila nenavadno vedenje možganskih celic, imenovanih astrociti. To jo je navdušilo in spodbudilo njeno navdušenje nad biologijo. Svojo pot je nadaljevala tako, da se je pridružila laboratoriju strokovnjaka za urejanje genov Feng Zhang na Broad Institute v Cambridgeu, Massachusetts. Tam se je poglobila v »presejanje na ravni genoma« z orodji, kot je CRISPR, za spreminjanje vsakega od 20,000 genov v človeškem genomu, da bi razumela njihove učinke.

Joungov cilj je bil uporabiti genetski pregled za dejanske možganske celice, kot so astrociti, ki jih je težko ustvariti v laboratoriju. Z raziskovanjem vpliva različnih transkripcijskih faktorjev na izvorne celice je želela razumeti, kako določajo celično identiteto. Rezultat njene raziskave je "atlas", ki prikazuje vpliv posameznih transkripcijskih faktorjev. Končni cilj je imeti možnost ustvariti katero koli vrsto celice na nadzorovan način, kar bi lahko imelo aplikacije pri testiranju zdravil in terapevtskem napredku.

Čeprav je obseg genetskega presejanja obsežen in zahteva sodelovanje in znatna sredstva, Joung ostaja zavezan napredku na tem področju. Njeno trenutno delo na Inštitutu Whitehead se osredotoča na razumevanje procesa sinteze beljakovin v celicah. Jounga žene neskončna globina možnosti, ki jih ponuja biologija, in še naprej razvija inovativna orodja za odgovore na temeljna vprašanja.

Pot Julie Joung od obvladovanja Go do raziskovanja skrivnosti biologije ponazarja njeno radovednost in predanost premikanju meja. Ko se poglobi v zapletenost znanstvenega raziskovanja, njeno delo obljublja, da bo odkrilo nova spoznanja, ki bi lahko oblikovala prihodnost medicine in tehnologije.

Viri: MIT Technology Review