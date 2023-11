Samsung Odyssey Ark: luksuzna igralna izkušnja

By

Samsung je nedavno predstavil svojo drugo generacijo monitorja Odyssey Ark, ki igralcem ponuja poglobljeno in vizualno osupljivo izkušnjo s svojim 55-palčnim zaslonom 4K in frekvenco osveževanja 165 Hz. Medtem ko ima zaslon visoko ceno 3000 $, se lahko ljubiteljem iger zdi vreden naložbe zaradi njegovih izjemnih lastnosti.

Nova Odyssey Ark se ponaša s podobno zunanjo zasnovo kot predhodnica, vendar so izboljšave znotraj njenih specifikacij. Monitor še vedno ohranja svojo velikost 55 palcev, ločljivost 4K in ukrivljenost 1000R. Poleg tega uporablja mini LED za osvetlitev tekočih kristalov, kar ima za posledico živahne in bogate barve.

Ena od pomembnih lastnosti je vključitev daljinskega upravljalnika Ark Dial, ki uporabnikom omogoča priročno prilagajanje različnih nastavitev brez težav. Monitor ostaja ocenjen kot HDR10+ z mat površino za zmanjšanje bleščanja. Funkcija Multi View je še naprej ključna prodajna točka, saj uporabnikom omogoča hkratni prikaz štirih ločenih virov, ki posnemajo štiri 27.5-palčne zaslone 1080p.

Če bi se ogromen 55-palčni zaslon 4K zdel presenetljiv, preprost pritisk gumba zmanjša število aktivnih slikovnih pik in učinkovito skrči zaslon na 27-palčni zaslon brez spreminjanja fizične velikosti.

Čeprav se morda zdijo posodobitve minimalne, druga generacija Odyssey Ark uvaja izboljšane možnosti povezovanja. Prvotni model je vseboval štiri priključke HDMI 2.1, posodobljena različica pa ponuja dva priključka HDMI 2.2, ena vrata HDMI 2.0 in ena vrata DisplayPort 1.4. Ta izboljšana prilagodljivost omogoča uporabnikom, da na monitor povežejo več naprav. Poleg tega novi model vključuje vgrajeno stikalo KVM, ki uporabnikom omogoča upravljanje več naprav z eno samo tipkovnico in miško.

Za zaključek, Samsungov monitor Odyssey Ark igralcem ponuja izjemno in poglobljeno igralno izkušnjo. Druga generacija modela vsebuje subtilne izboljšave in povečane možnosti povezljivosti, hkrati pa ohranja izjemne lastnosti svojega predhodnika. Čeprav lahko cena odvrne nekatere potencialne kupce, bodo tisti, ki iščejo luksuzno igralno izkušnjo, morda ugotovili, da je naložba vredna.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kakšna je hitrost osveževanja monitorja Samsung Odyssey Ark?

Monitor Samsung Odyssey Ark ponuja največjo hitrost osveževanja 165 Hz, kar zagotavlja gladko in tekoče igranje.

2. Ali monitor podpira HDR?

Da, monitor ima oceno HDR10+, kar uporabnikom zagotavlja živahne in realistične barve za izboljšano vizualno izkušnjo.

3. Ali je mogoče zaslon prilagoditi na manjšo velikost?

Da, monitor ima priročno možnost zmanjšanja števila aktivnih slikovnih pik, s čimer se zaslon učinkovito zmanjša na 27-palčno velikost.

4. Koliko povezovalnih vrat ima monitor Odyssey Ark?

Posodobljena različica monitorja vključuje dve povezavi HDMI 2.2, ena vrata HDMI 2.0 in ena vrata DisplayPort 1.4, kar uporabnikom ponuja večjo prilagodljivost pri povezovanju različnih naprav.

5. Kakšen je namen daljinskega upravljalnika Ark Dial?

Daljinski upravljalnik Ark Dial uporabnikom omogoča preprosto prilagajanje nastavitev brez navigacije po menijih, kar zagotavlja brezhibno igralno izkušnjo.