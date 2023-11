Izjemne novice: Samsungova serija Galaxy S24 bo vsebovala čipe Qualcomm in Exynos

By

V vznemirljivem razvoju je bilo razkrito, da Samsungova težko pričakovana serija Galaxy S24 ne bo poganjala le čipov Qualcomm, ampak bo vsebovala tudi lastne Samsungove procesorje Exynos. Te nove informacije izhajajo iz nedavnega konferenčnega klica z izvršnim direktorjem Qualcomma Cristianom Amonom, ki je potrdil, da bo Galaxy S24 kmalu izdan in da Qualcomm pričakuje večinski tržni delež za to napravo.

Tradicionalno je Samsung za svoje vodilne pametne telefone uporabljal čipe Qualcomm in Exynos, pri čemer so različne regije prejemale različne različice procesorjev. Vendar te zadnje novice kažejo, da bosta oba čipa integrirana v modela Galaxy S24 in S24+. Po drugi strani pa naj bi Galaxy S24 Ultra ponujal izključno Qualcommov napredni nabor čipov, vendar le v izbranih regijah.

Čeprav se to morda zdi pomembna sprememba, je treba omeniti, da so bile regionalne razlike pri izbiri procesorja pogosta praksa v prejšnjih izdajah serije Galaxy S. Na primer, v Severni Ameriki je zelo verjetno, da bodo vsi pametni telefoni serije S vključevali nabore čipov Qualcomm, kot je bilo običajno v zadnjih letih.

Govori se, da bo serija Galaxy S24 na trg prišla 18. januarja, dodatne govorice pa kažejo, da bo različica S24 Ultra opremljena z okvirjem iz titana, kar bo vodilni napravi dodalo pridih razkošja.

Na splošno ta najnovejši razvoj kaže na zavezanost Samsunga, da svojim strankam ponudi najboljše iz obeh svetov z združevanjem moči naprednih procesorjev Qualcomm z zanesljivostjo in učinkovitostjo lastnih čipov Exynos.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Ali bodo vsi modeli Galaxy S24 vsebovali čipe Qualcomm in Exynos?

Ne, medtem ko se pričakuje, da bosta Galaxy S24 in S24+ vključevala tako procesorje Qualcomm kot Exynos, bo različica Ultra verjetno ekskluzivno ponujala nabor čipov Qualcomm v izbranih regijah.

2. Kdaj bo izšla serija Galaxy S24?

Po govoricah naj bi serija Galaxy S24 izšla 18. januarja.

3. Kakšna je prednost uporabe čipov Qualcomm in Exynos?

Z vključitvijo obeh procesorjev Qualcomm in Exynos želi Samsung izkoristiti prednosti obeh čipov ter svojim uporabnikom zagotoviti zmogljivo in učinkovito delovanje.

4. Ali bodo vse regije prejele enake možnosti procesorja za serijo Galaxy S24?

Zelo verjetno je, da bodo regionalne razlike pri izbiri procesorjev, pri čemer se pričakuje, da bo Severna Amerika prejela modele s čipi Qualcomm, medtem ko bodo druge regije morda imele kombinacijo možnosti Qualcomm in Exynos.

(Vir: The Elec Korea)