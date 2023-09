Gradimo prihodnost z roboti z več spretnostmi

Lerrel Pinto, raziskovalec računalništva na Univerzi v New Yorku, je bil priznan kot eden od inovatorjev MIT Technology Review leta 2023, mlajših od 35 let. Pinto se osredotoča na ustvarjanje robotov, ki so lahko bolj sestavni del našega življenja, saj opravljajo naloge, ki presegajo samo sesanje. Njegov cilj je razviti robote, ki lahko pomagajo pri opravilih, negi starejših, rehabilitaciji in so prisotni, kadar koli je to potrebno.

Vendar usposabljanje robotov z več spretnostmi zahteva veliko količino podatkov. Za reševanje tega izziva Pinto uporablja tehniko, imenovano samonadzorovano učenje. Ta pristop vključuje robote, ki zbirajo podatke, ko se učijo, kar jim omogoča, da samostojno izboljšajo svoje sposobnosti. Njegovo delo na tem področju je bilo zelo cenjeno in velja za pomemben korak pri združevanju strojnega učenja in robotike.

Pinto priznava, da so se nedavni napredki v AI, zlasti veliki jezikovni modeli, močno zanašali na obsežne nize podatkov, pridobljenih iz interneta. Vendar ta pristop ni izvedljiv za usposabljanje robotov. Za razliko od samovozečih avtomobilov, ki zbirajo podatke o milijonih ur na cesti, gospodinjski roboti potrebujejo ure posnetkov, ki prikazujejo različne naloge v različnih okoljih.

Leta 2016 je Pinto dosegel mejnik z ustvarjanjem največjega nabora podatkov o robotiki na svetu, kjer so roboti ustvarili in označili svoje podatke o usposabljanju brez človeškega nadzora. Od takrat je on in njegovi kolegi razvili učne algoritme, ki robotom omogočajo izboljšanje z učenjem iz napak. Napake, kot je robotova roka, ki večkrat ne uspe prijeti predmeta, se lahko uporabijo za usposabljanje modelov, ki uspejo opraviti nalogo.

Drug pristop, ki ga raziskuje Pinto, vključuje posnemanje človeških dejanj. Z opazovanjem ljudi pri odprtih vratih se roboti naučijo to storiti sami in nenehno dodajajo svoj nabor podatkov. Več vrat, kot so priča odpiranju ljudi, večje so njihove možnosti, da uspešno odprejo nova vrata.

Pintov trenutni projekt vključuje zaposlovanje prostovoljcev za snemanje videoposnetkov, kako manipulirajo z različnimi predmeti v svojih domovih z uporabo pametnih telefonov, nameščenih na poceni orodjih. To zbiranje podatkov v kombinaciji z učinkovitimi učnimi algoritmi omogoča robotom učenje spretnega vedenja z minimalnim časom usposabljanja.

Pinto želi s tem, da robotom omogoči »trenutek modela velikega jezika«, odkleniti novo dobo umetne inteligence. Njegovo prepričanje je, da naj bi inteligenca povzročila gibanje in spremembe v svetu, sposobnost, ki jo imajo fizična bitja, kot so roboti.

Viri:

– MIT Technology Review

– Raziskovalno delo Lerrela Pinta na Univerzi v New Yorku