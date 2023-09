Prihodnost obnove koral: uporaba tehnologije za reševanje naših grebenov

Morska biologinja Taryn Foster, ki dela na otočju Abrolhos ob obali Zahodne Avstralije, je bila priča uničujočim učinkom podnebnih sprememb na koralne grebene. Ker naraščajoče temperature in zakisanost oceanov ogrožajo te občutljive ekosisteme, so tradicionalna prizadevanja za obnovo koral težko dohajala hitrost uničevanja. Vendar pa sta Fosterjeva in njena ekipa pionirja novega pristopa, ki združuje robotiko in umetno inteligenco za hitrejšo in učinkovitejšo oživitev poškodovanih grebenov.

Koralni grebeni, sestavljeni iz drobnih organizmov, imenovanih polipi, zagotavljajo življenjski prostor za več kot četrtino morskih vrst. Ker pa se oceani segrevajo in postajajo bolj kisli, postajajo korale vse bolj ranljive za bolezni in smrt. Nekateri znanstveniki napovedujejo, da bi lahko do leta 2070 koralni grebeni popolnoma izginili.

Fosterjev inovativni pristop vključuje cepljenje koralnih drobcev v majhne čepke, ki se nato položijo v posebej oblikovano podlago iz betona iz apnenčastega betona. Ta proces zaobide večletno rast kalcifikacije in omogoči koralam, da rastejo in uspevajo hitreje.

Da bi še pospešil proces obnove, je Foster sodeloval s podjetjem za inženirsko programsko opremo Autodesk. Skupaj usposabljajo umetno inteligenco za nadzor sodelujočih robotov. Ti roboti lahko natančno in učinkovito izvajajo ponavljajoče se naloge, kot je cepljenje ali lepljenje koralnih drobcev na semenske čepke. Roboti so opremljeni tudi z vidnimi sistemi za prepoznavanje in obvladovanje spremenljivosti oblik koral.

Čeprav so dosedanji rezultati obetavni, je treba premagati še izzive. Nežno ravnanje z živimi koralami, morda na premikajočem se čolnu, predstavlja logistične težave. Druga skrb je zaščita ranljivih elektronskih komponent pred poškodbami zaradi slane vode. Poleg tega je treba obravnavati visoke stroške te tehnologije.

Za reševanje teh izzivov namerava Fosterjevo zagonsko podjetje Coralmaker izdati dobropise za biotsko raznovrstnost, podobne ogljičnim dobropisom, da bi ustvarilo povpraševanje turistične industrije. Raziskujejo tudi partnerstva z organizacijami, kot je Avstralski inštitut za pomorske znanosti (AIMS), ki raziskuje metode, kot je sejanje koral za obsežnejša obnovitvena dela.

Druge inovativne pobude, ki se obravnavajo, vključujejo vzrejo bolj odpornih "super koral" in uporabo zvoka za privabljanje rib in spodbujanje obnavljanja grebenov. AIMS je na primer razvil projekt, imenovan Reef Song, kjer podvodni zvočniki predvajajo zdrave zvoke na poškodovanih grebenih, da bi spodbudili ribje populacije k vrnitvi.

Prihodnost obnove koral je v izkoriščanju tehnologije in inovativnih pristopov. Čeprav ni enotne rešitve, kombinacija robotike, umetne inteligence in metod obnove, ki temeljijo na zvoku, veliko obeta za rešitev teh krhkih in vitalnih ekosistemov.

