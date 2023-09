Americana Motor Hotel: retro-futuristična oaza na cesti 66

Hotel Americana Motor, ki se nahaja v čudovitem mestu Flagstaff, je bil pred kratkim popolnoma preoblikovan in tej zgodovinski znamenitosti Route 66 vnesel pridih retro-futurizma. Americana Motor Hotel, ki ga vodi Practice Hospitality, priznano podjetje za upravljanje hotelov, zdaj gostom ponuja nepozabno izkušnjo s svojim edinstvenim dizajnom, premišljeno opremo in vrhunsko lokacijo.

Zasnova hotela Americana Motor, ki črpa navdih iz naravnih čudes Flagstaffa in bogate lunarne zgodovine, je mešanica nostalgije iz sredine stoletja in sodobne estetike. Andrew Alford, glavni oblikovalec, je vključil drzne barve, geometrijske vzorce in umetniške elemente, ki jih je navdihnila okoliška pokrajina. Ta pozornost do detajlov ustvarja muhasto vzdušje s skritimi referencami na astronomijo in Route 66 po celotnem posestvu.

Sobe v hotelu Americana Motor izžarevajo rustikalni futurizem, ki združuje tople zemeljske odtenke z lesnimi teksturami in bogatim tekstilom. Privlačne preproge z vrtinčastimi črtami, vzglavja, ki spominjajo na smučarska oblačila iz 1970-ih, in izvirna umetnost, ki slavi ikonične gozdove Flagstaffa, ustvarjajo edinstven in vabljiv ambient. Celo okovje za prho in bele ploščice so bile izbrane kot poklon NASA-ini opremi za pristajanje na luni Apollo.

Hotelsko preddverje sprejme goste s starinskim stojalom za potovalne brošure, ki izkušnji prijave doda pridih nostalgije. Izkušeni člani osebja so vam na voljo za informacije o okolici, v preddverju pa so na voljo udobni sedeži, družabne igre in maloprodajni prostor, založen z drobnimi izdelki in spominki. Gostom je na voljo tudi skupni banket, opremljen z električnimi vtičnicami, zaradi česar je popoln za delo na daljavo.

Zunaj ima hotel Americana Motor prostorno dvorišče, kjer se lahko gostje sprostijo ob celoletnem ogrevanem bazenu, igrajo igrice na dvorišču, se sprostijo v viseči mreži ali se zberejo ob ognjiščih in si izmenjujejo popotniške zgodbe. Navdušenci nad naravo bodo cenili teleskope, ki so na voljo za opazovanje zvezd, in kolesa, ki so na voljo za raziskovanje mesta.

Kot hišnim ljubljenčkom prijazen hotel Americana Motor sprejema kosmate spremljevalce vseh velikosti. Ograjeno "Barkyard" posesti nudi varen prostor za hišne ljubljenčke, da pretegnejo svoje noge, medtem ko priročna umivalnica za pse zagotavlja, da ostanejo čisti in udobni. Poleg tega je hotelska zavezanost trajnosti razvidna iz izbire pijač v aluminijastih pločevinkah, plastenk za vodo za večkratno uporabo in krajine, odporne na sušo.

Flagstaff, znan kot "mesto sedmih čudes", ponuja neskončne možnosti za avanturo. Ne glede na to, ali obiščete Grand Canyon, Arizona Snowbowl, observatorij Lowell ali katero koli destinacijo na prostem v regiji, je Americana Motor Hotel popoln izhodiščni tabor za raziskovanje. Po dnevu pohodništva, smučanja ali raziskovanja čudes narave se lahko gostje umaknejo v udobje hotela Americana Motor in se sprostijo v njegovih dobro opremljenih sobah.

