Rdeča ognjena mravlja: nova invazivna vrsta v Evropi

Nedavna študija je pokazala, da je bila rdeča ognjena mravlja, znanstveno znana kot Solenopsis invicta, prvič najdena v Evropi. Ta invazivna vrsta, ki izvira iz Južne Amerike, se je v zadnjem stoletju hitro razširila po ZDA, Mehiki, Karibih, Kitajski in Avstraliji. Zdaj se je prebil na Sicilijo v Italijo.

Rdeče ognjene mravlje so znane kot agresivne in njihov pik lahko povzroči bolečino in alergijske reakcije. Prav tako lahko povzročijo škodo na pridelkih in lokalnih ekosistemih. Raziskovalci so v bližini mesta Syracuse na Siciliji identificirali 88 gnezd rdečih ognjenih mravelj, ki pokrivajo površino 5 hektarjev. Vodilni avtor študije Mattia Menchetti pravi, da je bila najdba te vrste v Italiji presenečenje, a ne nepričakovano.

Medtem ko so rdeče ognjene mravlje že našli v uvoženih izdelkih v Španiji, na Finskem in Nizozemskem, je to prva potrjena kolonija v Evropi. Kolonije so odkrili v predmestju Syracuse, vendar ni jasno, kako in kdaj so tja prispele. Znanstveniki menijo, da so mravlje morda prispele na tranzitno točko s pomembno človeško dejavnostjo, kot je mestno pristanišče. Lokalna poročila kažejo na povečanje števila pikov mravelj od leta 2019.

Genetske analize kažejo, da so se mravlje najverjetneje razširile iz ZDA ali Kitajske, kjer je Solenopsis invicta prav tako invazivna vrsta. Raziskovalci opozarjajo, da bi se lahko mravlje kmalu razširile po vsej Evropi, saj ima 7 % celine, vključno z večjimi urbanimi območji, primerno podnebje za to vrsto.

Invazivne vrste, kot je ognjena mravlja, imajo velik gospodarski in ekološki vpliv. Po poročilu, ki ga podpirajo Združeni narodi, stanejo svet najmanj 423 milijard dolarjev letno, povzročajo izumrtje rastlin in živali, ogrožajo prehransko varnost in poslabšujejo okoljske katastrofe.

Vir: CNN