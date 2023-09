The Mind-Controlled ScreenDress: Združitev mode in tehnologije z Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, priznana oblikovalka, je predstavila inovativen projekt, imenovan 3D printed ScreenDress, ki združuje tehnologijo in modo s pomočjo Raspberry Pi. Obleka ima več zaslonov, ki se spreminjajo v realnem času na podlagi možganskih valov, kar omogoča uporabniku, da neposredno vpliva na obleko. Ta kreacija, znana kot ScreenDress, prikazuje vrhunske komponente, osredotočene na AI.

Nosilec obleke uporablja senzor EEG, znan kot elektroencefalogram. Senzor je treba usposobiti za prepoznavanje osnovnih možganskih valov uporabnika v primerjavi s stimuliranimi ali fokusiranimi. Ko možganski valovi uporabnika dosežejo določeno intenzivnost, se šest okroglih LCD-zaslonov obleke odzove tako, da prikažejo zrkla z razširjenimi zenicami.

Vsako zrklo podpira Raspberry Pi Zero, ki se poveže z LCD zaslonom in ga ustrezno posodobi. 4-kanalne slušalke BCI, imenovane Unicorn Headband, služijo kot senzor EEG in so bile posebej za ta projekt natisnjene v 3D s tiskalnikom HP Jet Fusion 5420W. Vse 3D-natisnjene komponente je zasnoval Wipprecht z uporabo aplikacije CAD v brskalniku, imenovane Onshape.

Wipprecht poudarja enostavnost usposabljanja sistema strojnega učenja za vsakega uporabnika, saj traja le približno dve minuti. Projekt ScreenDress je bil predstavljen na festivalu ARS Electronica v Linzu v Avstriji in bo predstavljen tudi na drugih dogodkih v prihodnosti.

Če ste iskali projekt Raspberry Pi, ki bi navdihnil vašo modno napredno plat, je umsko nadzorovana ScreenDress zagotovo nekaj, o čemer morate razmisliti.

Viri: Voxel Matters

Opredelitve:

Raspberry Pi: računalnik z eno ploščo, ki je cenovno ugoden in zelo vsestranski, pogosto uporabljen v različnih tehnoloških projektih.

EEG senzor: senzor za elektroencefalogram, ki meri in beleži električno aktivnost v možganih.

LCD: zaslon s tekočimi kristali, ploščat zaslon, ki se uporablja za vizualni izhod.

BCI slušalke: Naglavna naprava, ki uporablja tehnologijo vmesnika možgani-računalnik za nadzor zunanjih naprav ali aplikacij.

Aplikacija CAD: programska oprema za računalniško podprto načrtovanje, ki se uporablja za ustvarjanje in spreminjanje digitalnih modelov za 3D-tiskanje.