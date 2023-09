Oblikovanje SMART omaric za zmanjšanje hrupa na lokacijah radijskih teleskopov

Multidisciplinarna skupina strokovnjakov je razvila inovativno rešitev za zmanjšanje motenj hrupa na lokacijah radijskih teleskopov. Radijski teleskopi se zanašajo na zajemanje šibkih radijskih signalov iz oddaljenih vesoljskih virov in kakršen koli hrup lahko zmoti ali popači te signale, kar ovira astronomske študije. Zato je ključnega pomena ohraniti tiho okolje na lokaciji teleskopa.

Da bi rešili to težavo, je skupina zasnovala napredne "pametne škatle" za napajanje nizkofrekvenčnega teleskopa Square Kilometer Array (SKA-Low) v Zahodni Avstraliji. Te SMART ohišja so opremljena za odpravljanje hrupa, ki ga povzroča elektronska oprema, kot so Wi-Fi, mobilni telefoni, teleskopi in drugi pripomočki v in okoli radijskega objekta.

S 24 prototipnimi omaricami SMART, pripravljenimi za namestitev na mestu SKA, si strokovnjaki prizadevajo ustvariti okolje brez hrupa, ki bo ugodno za izvajanje natančnih astronomskih opazovanj. Z zagotavljanjem čistega napajanja teleskopa te SMART škatle učinkovito blokirajo morebitne motnje šuma, ki bi lahko ovirale zaznavanje šibkih radijskih signalov.

Škatle SMART so bile natančno zasnovane tako, da zagotavljajo čim bolj tiho delovanje, pri čemer se izogibajo električnemu ali mehanskemu šumu. To je bistveno za ohranjanje občutljivosti radijskega teleskopa in omogočanje natančnega zbiranja podatkov.

Uspeh te pobude bo utrl pot za izboljšane astronomske študije z zmanjšanjem vpliva zunanjih virov hrupa na lokacijah radijskih teleskopov. Z združevanjem strokovnega znanja iz različnih disciplin je ekipa pokazala pomen sodelovanja pri iskanju inovativnih rešitev za znanstvene izzive.

Ta razvoj poudarja nenehna prizadevanja za premikanje meja astronomije in izboljšanje našega razumevanja vesolja. Z namestitvijo SMART boxov bo teleskop SKA-Low v Zahodni Avstraliji dobro opremljen za zagotavljanje prelomnih odkritij na področju radioastronomije.

