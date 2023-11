AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: zmogljiva kompaktna rešitev za poenostavljeno računalništvo

By

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC je kompakten zmogljiv računalnik, zasnovan za izboljšanje vaše računalniške izkušnje brez nepotrebnih dodatkov. Ta mini računalnik, ki je zdaj na voljo za prednaročilo na Geekwills za 219 $, ponuja zanesljivo delovanje in vsestranske možnosti shranjevanja, zaradi česar je praktična izbira za uporabnike, ki iščejo poenostavljeno računalniško rešitev.

Ta 100. generacija naslednika linije Pentium/Celeron, ki jo poganja procesor Intel N12, zagotavlja zanesljivo delovanje s taktom do 3.40 GHz. Z grafiko Intel UHD zagotavlja gladko sliko in poglobljeno izkušnjo gledanja.

Kar zadeva pomnilnik, mini računalnik podpira DD R4-3200 (enojni), kar zagotavlja nemoteno večopravilnost. Poleg tega ponuja vsestranske možnosti shranjevanja z režami M.2 2280-NVMe x1 in 3.5 SATA x 2, kar zagotavlja dovolj prostora za vaše datoteke in aplikacije.

Povezljivost je vetrič z mini računalnikom AOOSTAR WTR R1 N100. Vsebuje podporo za WiFi 6 in Bluetooth 5.2, kar zagotavlja hitro internetno povezljivost in brezhibno povezovanje z združljivimi napravami. Zaradi svoje vsestranskosti je odlična izbira za različne nastavitve.

Kar ločuje ta mini računalnik od drugih, je njegova kompaktna zasnova, ki meri le 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm in tehta le 1 kg. Zaradi svoje prenosljivosti je primeren tako za pisarniško kot domačo uporabo, kar vam omogoča, da postavite zmogljivo delovno postajo v omejenih prostorih.

Mini PC ponuja vrsto vhodno/izhodnih možnosti, vključno s priključki HDMI, DP in Type-C, kar zagotavlja združljivost s široko paleto zaslonov in zunanjih naprav. Ne glede na to, ali se povezujete z monitorjem, TV-jem ali drugimi napravami, vas AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC pokriva.

Mini računalnik AOOSTAR WTR R1 N100 združuje zanesljivo delovanje, vsestransko shranjevanje in napredno povezljivost v kompaktnem in lahkem paketu. Zaradi njegove premišljene zasnove in nabora funkcij je praktična izbira za uporabnike, ki iščejo poenostavljeno računalniško rešitev brez nepotrebnih olepšav.

FAQ

1. Kakšna je cena mini računalnika AOOSTAR WTR R1 N100?

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC je na voljo za prednaročilo na Geekwills za 219 $.

2. Kdaj se začne pošiljanje in dostava?

Pošiljanje in dobava mini računalnika AOOSTAR WTR R1 N100 se bo začela konec novembra.

3. Kakšne so možnosti shranjevanja, ki jih ponuja mini PC?

Mini PC podpira M.2 2280-NVMe x1 in 3.5 SATA x 2 reži, kar zagotavlja vsestranske možnosti shranjevanja.

4. Ali mini PC podpira brezžično povezljivost?

Da, mini računalnik AOOSTAR WTR R1 N100 podpira WiFi 6 in Bluetooth 5.2, kar zagotavlja hitro internetno povezljivost in brezhibno povezovanje z združljivimi napravami.

5. Katere vhodne/izhodne možnosti so na voljo?

Mini PC ponuja vrata HDMI, DP in Type-C, kar zagotavlja združljivost s široko paleto zaslonov in zunanjih naprav.