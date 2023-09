Ponovno razmišljanje o cilju 10,000 korakov: nove raziskave o štetju korakov in zdravju

Pred enim letom je pisarna Well+Being pri Washington Postu začela svojo misijo zagotavljanja znanstveno utemeljenih nasvetov za optimalno zdravje. S poudarkom na negovanju telesa, duha in odnosov si je pisalna miza prizadevala opolnomočiti bralce pri sprejemanju ozaveščenih odločitev o svojem zdravju. Ob praznovanju tega mejnika je bil izbran izbor njihovih najboljših nasvetov za dobro življenje vsak dan.

Eden takšnih nasvetov izpodbija idejo, da je 10,000 korakov na dan zlati standard za telesno dejavnost. Gretchen Reynolds, kolumnistka za "Your Move", nakazuje, da v tej številki ni nič čarobnega. Nove raziskave kažejo, da je za posameznike, mlajše od 60 let, mogoče doseči največje koristi z dnevnim številom korakov v razponu od približno 8,000 do 10,000. Za tiste, starejše od 60 let, je bil prag nekoliko nižji, pri čemer je bila najboljša točka za zmanjšano tveganje smrtnosti med 6,000 in 8,000 koraki.

V luči tega razkritja Well+Being ponuja sedem nasvetov za števce korakov. Namen teh nasvetov je pomagati posameznikom pri učinkovitem spremljanju korakov in vključitvi več telesne dejavnosti v vsakdanje življenje. Predlogi vključujejo nastavitev dosegljivih ciljev, postopno povečevanje števila korakov in uporabo tehnologije, kot so pedometri ali merilniki telesne pripravljenosti. Z upoštevanjem teh priporočil lahko posamezniki optimizirajo svoje fizično počutje, ne da bi se počutili preobremenjene zaradi visokega ciljnega števila korakov.

Pomembno si je zapomniti, da dobro počutje zajema več kot le fizično zdravje. Z dajanjem prednosti celostnemu dobremu počutju in sprejemanjem premišljenih odločitev na podlagi znanstvenih dokazov lahko posamezniki živijo izpolnjujoče in uravnoteženo življenje. The Well+Being desk pri The Washington Postu še naprej zagotavlja članke in nasvete za podporo bralcem pri doseganju tega cilja.

