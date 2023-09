Najnovejši vpogled v AWS re:Invent 2023, pretočne platforme in Armov IPO

V svetu tehnoloških dogodkov se AWS re:Invent 2023 hitro približuje in industrijski analitik theCUBE John Furrier napoveduje, da bo na voljo nekaj vznemirljivih dogodkov. Furrier pričakuje osredotočenost na visoko zmogljivo računalništvo, podporo GPU in jasnejšo podatkovno zgodbo AWS. Sprašuje pa se tudi o prihodnosti ekosistema, ki obkroža AWS, in o tem, ali lahko doseže nove višine. Furrier je bil kritičen do Amazonove monetizacije svojega ekosistema na teh dogodkih v preteklosti.

Ko gre za pretočne platforme, Furrier meni, da je ključ do uspeha v integraciji in odpravi preklapljanja konteksta. Predlaga, da bo imela prednost platforma, ki se lahko najbolje integrira z obračunskimi sistemi in zagotovi brezhibno uporabniško izkušnjo. Furrier razpravlja tudi o nedavnem intervjuju, ki ga je imel s CISO iz podjetja Prime Video, in poudarja njegov pomen na AWS Startup Showcase.

Razprava se nato preusmeri na Armove IPO načrte. Arm Holdings PLC, oblikovalec čipov s sedežem v Združenem kraljestvu, želi zbrati skoraj 4.87 milijarde dolarjev v svoji prihajajoči javni ponudbi na newyorški borzi. Analitik Albie Amankona iz globalnega raziskovalnega podjetja Third Bridge je izrazil zaskrbljenost glede sposobnosti Arma, da izkoristi trenutni trend umetne inteligence, saj velik del Armovih prihodkov prihaja iz mobilnih naprav. Vendar se Furrier in njegov soanalitik Dave Vellante močno ne strinjata s to perspektivo. Verjamejo, da bodo Armove arhitekture prevladovale pri sklepanju z umetno inteligenco na robu, saj je to področje, kjer je Arm vidno prisoten.

Vellante obravnava tudi tveganja, ki jih predstavlja RISC-V, alternativna arhitektura, in trdi, da ima Arm pomembno prednost pred svojimi konkurenti. Medtem ko Armova rast morda ni eksponentna, Vellante hvali svojo nizkocenovno in visoko zmogljivo platformo, ki bo verjetno zagotovila njegovo prevlado na trgu.

Na splošno se razprave v podkastu CUBE dotikajo prihajajočega dogodka AWS re:Invent, pomena integracije in uporabniške izkušnje na pretočnih platformah ter potenciala Armovih arhitektur v krajini umetne inteligence.

