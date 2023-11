Vodnik za nadgradnjo vaše PlayStation 4 s SSD

Če ste lastnik PlayStation 4, ste morda opazili, da je čas nalaganja iger lahko precej počasen. Dobra novica je, da lahko trdi disk vaše konzole nadgradite na pogon SSD (SSD) in bistveno izboljšate čas nalaganja. V tem priročniku vas bomo vodili skozi korake za nadgradnjo pogona vašega PS4 na SSD.

Preden se poglobimo v korake, poglejmo prednosti nadgradnje na SSD. Standardni trdi disk, ki je priložen PS4, je počasen, kar lahko povzroči frustrirajoče dolge čase nalaganja. Po drugi strani SSD ponuja hitrejše branje in zapisovanje, kar ima za posledico krajši čas nalaganja iger. Čeprav čas nalaganja ne bo takojšen, lahko pričakujete zmanjšanje za približno 10 do 20 sekund ali več.

Zdaj pa začnimo s postopkom nadgradnje.

1. korak: varnostno kopirajte shranjene igre

Najprej morate varnostno kopirati vse svoje podatke, preden zamenjate trdi disk. Če želite to narediti, potrebujete pogon USB. Pojdite v Nastavitve > Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev na vašem PS4 in izberite možnost Varnostno kopiranje PS4. Poskrbite za varnostno kopiranje shranjenih podatkov, vključno s shranjenimi igrami, po želji pa lahko varnostno kopirate tudi aplikacije.

2. korak: Zamenjajte pogon

Ko so vaši podatki varnostno kopirani, je čas, da zamenjate trdi disk. Sony je ta postopek razmeroma poenostavil. Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na model vašega PS4. Potrebovali boste izvijač, da odstranite ohišje trdega diska in ga zamenjate s SSD. Prepričajte se, da je pogon pritrjen z vijaki.

3. korak: Znova namestite programsko opremo PS4

Po namestitvi novega SSD-ja boste morali znova namestiti programsko opremo PS4. To vključuje formatiranje pogona USB, prenos sistemske programske opreme s Sonyjeve strani za podporo in inicializacijo PS4 v varnem načinu za namestitev programske opreme s pogona USB. Sledite podrobnim navodilom Sonyja za nemoten postopek ponovne namestitve.

4. korak: Obnovite podatke in znova namestite igre

Ko je programska oprema nameščena, se lahko prijavite v svoj račun PlayStation in obnovite podatke, ki ste jih varnostno kopirali prej. Če ste uporabili pogon USB, ga preprosto vstavite v konzolo in sledite navodilom na zaslonu. Končno lahko znova namestite svoje igre in uživate v izboljšanih časih nalaganja na nadgrajenem PS4.

Pogosta vprašanja:

V: Ali bo nadgradnja mojega PS4 na SSD razveljavila mojo garancijo?

O: Ne, nadgradnja trdega diska ne razveljavi garancije, če sledite pravilnemu postopku.

V: Ali lahko uporabim M.2 SSD namesto 2.5-palčnega SSD?

O: Ne, PS4 zahteva 2.5-palčni SSD, zato M.2 SSD ne bo združljiv.

V: Kako dolgo traja postopek nadgradnje?

O: Celoten postopek, vključno z varnostnim kopiranjem podatkov, zamenjavo pogona in ponovno namestitvijo programske opreme, naj bi trajal približno 15 minut.

V: Ali bo nadgradnja na SSD izboljšala delovanje igre razen časa nalaganja?

O: Medtem ko SSD predvsem izboljša čas nalaganja, lahko povzroči tudi bolj gladko igranje ter hitrejšo namestitev iger in posodobitev.

V: Ali lahko namesto notranjega pogona uporabim zunanji SSD?

O: Da, zunanji SSD lahko uporabljate prek enega od vrat USB na PS4, vendar izboljšanje hitrosti morda ne bo tako pomembno kot pri nadgradnji notranjega SSD-ja.

Ne pozabite prebrati posebnih navodil za vaš model PS4 in upoštevati ustrezne previdnostne ukrepe pri ravnanju s komponentami strojne opreme. Z malo potrpljenja in ustreznimi orodji lahko svoji PlayStation 4 vdahnete novo življenje z nadgradnjo SSD. Srečno igranje!