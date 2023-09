NFT Gaming Co. lansira prvo igro, »Space Striker AI«

Digitalna igralna platforma NFT Gaming Co. je napovedala vstop na trg z izdajo svoje prve igre, »Space Striker AI«, ki je na voljo v napravah Android in iOS. Podjetje želi premostiti vrzel med tradicionalnimi igrami in spletom 3 z razvojem priložnostnih iger, ki vključujejo nove funkcije, kot so nezamenljivi žetoni (NFT).

Izvršni direktor The NFT Gaming Co., Vadim Mats, je izjavil, da je njihov cilj združiti običajne digitalne igre z edinstvenimi elementi v igri, vključno s preoblekami, liki in izkušnjami, ki jih je mogoče ustvariti in kovati kot NFT. Z integracijo tehnologije veriženja blokov v igre želi podjetje uporabnikom ponuditi novo raven lastništva in vrednosti za njihova sredstva v igri.

Poleg »Space Striker AI« namerava The NFT Gaming Co. v bližnji prihodnosti izdati več iger in aplikacij za ustvarjanje prihodkov. Osredotočenost podjetja na ustvarjanje inovativnih igralnih izkušenj, ki izkoriščajo NFT, ga loči od tradicionalnih razvijalcev iger.

»Space Striker AI« lahko prenesete iz trgovine Google Play in Apple App Store. Vstop NFT Gaming Co. na trg je že bil deležen pozitivne pozornosti, saj so njihove delnice, s katerimi se trguje na Nasdaqu, v dejavnosti pred borzo zrasle za več kot 8 %.

Ker se industrija iger na srečo še naprej razvija, integracija NFT-jev in tehnologije veriženja blokov predstavlja nove priložnosti za igralce, da se ukvarjajo z igrami in imajo edinstvena digitalna sredstva. Vstop NFT Gaming Co. na trg pomeni pomemben korak k splošnemu sprejemanju NFT-jev v igrah.

Opredelitve:

– Nezamenljivi žetoni (NFT): Edinstvena digitalna sredstva, ki predstavljajo lastništvo določenega predmeta ali dela vsebine v verigi blokov.

Viri: Sporočilo za javnost NFT Gaming Co., MT Newswires.