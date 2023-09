Razumevanje vpliva migracije bobrov na arktične skupnosti

Nova študija, imenovana Barin, ki pomeni Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, preučuje, kako selitev bobrov na Arktiko vpliva na regijo in njene skupnosti. Ker se bobri še naprej premikajo proti severu, ima lahko njihova sposobnost spreminjanja vodnih poti in preoblikovanja okoliškega terena pomembne posledice.

Projekt Barin, ki ga vodita Helen Wheeler z univerze Anglia Ruskin in Phillip Marsh z univerze Wilfrid Laurier, v sodelovanju s Herbom Nakimayakom iz odbora za skupno upravljanje rib Inuvialuit in drugimi partnerji želi razumeti spremembe potokov in jezer, povezane z bobri, in kako te spremembe vplivajo na ljudi. Ta raziskava je še posebej pomembna za regijo naselja Inuvialuit v Kanadi.

Na Aljaski znanstveniki, kot je Ken Tape, že leta preučujejo učinke bobrov in so ustanovili mrežo za opazovanje arktičnega bobra (A-Bon), da bi olajšali sodelovanje in izmenjavo znanja med raziskovalci iz različnih regij. Vendar Kanada še vedno dohiteva v smislu preučevanja in razumevanja obsega vprašanj, povezanih z bobri na Arktiki.

Bobri imajo obsežen vpliv na nižinske ekosisteme, vključno s permafrostom, kroženjem ogljika, ribjimi populacijami in kakovostjo vode. Medtem ko so bili učinki bobrov obsežno raziskani na drugih območjih, predstavlja Arktika edinstvene izzive zaradi zamrznjenih tal in temperaturno omejenih sistemov. Arktika že doživlja znatne spremembe zaradi podnebnih sprememb, zato je nujno določiti posebne spremembe, ki jih je mogoče pripisati bobrom.

Namen projekta Barin je obravnavati več ključnih vprašanj, kot so rast populacije bobra, njegov vpliv na ribe in ribje habitate ter posledični učinki na okoliške skupnosti. Raziskava vključuje uporabo Nasinih satelitskih podatkov in statističnega modeliranja za napovedovanje gibanja bobra in hidroloških sprememb. Vključuje tudi skupnostne delavnice, zbiranje ustnih zgodovin in zbiranje podatkov na terenu.

Študijsko območje za Barin vključuje Aklavik, Tuktoyaktuk in Inuvik ter povodja ob avtocesti Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, predsednik Skupnega odbora za upravljanje rib Inuvialuit, je bil priča pomembnim spremembam na teh območjih, kot je povečanje števila bobrovih jezov in njihov vpliv na potoke, ki vsebujejo ribe, in ekosisteme, na katere se zanašajo kiti in tjulnji.

Na splošno je cilj projekta Barin zagotoviti dragocene raziskave, ki lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev in razvijejo strategije za stalno spremljanje in upravljanje v skupnosti. Z razumevanjem vpliva migracije bobra na arktične skupnosti je mogoče izvesti boljše ukrepe za zagotovitev odpornosti in trajnosti teh ekosistemov.

