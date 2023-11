Nasino vesoljsko plovilo Lucy odkrije binarni asteroidni sistem

Nasino vesoljsko plovilo Lucy je pred kratkim opravilo prelet svojega prvega cilja asteroida in prišlo do presenetljivega odkritja – asteroid, imenovan Dinkinesh, je pravzaprav binarni sistem, sestavljen iz večjega primarnega asteroida in manjše »lune«, ki kroži okoli njega. Slike, ki jih je posnela Lucy, so razkrile to edinstveno lastnost in osupnile znanstvenike, ki so sodelovali pri misiji.

Primarni asteroid v sistemu Dinkinesh naj bi bil širok približno pol milje, medtem ko njegov satelit meri približno 0.15 milje v širino. Ta nepričakovana ugotovitev je še povečala navdušenje okoli misije Lucy, katere cilj je raziskovanje trojanskih rojev, dveh skupin asteroidov, ki se nahajata na isti poti kot planet Jupiter.

"Trojanci so zadnja velika populacija predmetov, ki jih še nismo videli od blizu," je dejal Nasin planetarni znanstvenik Thomas Statler. "In Lucy bo to storila prvič."

Misija je dobila ime po znamenitem okostju "Lucy", ki je prelomno odkritje v človeški evoluciji. Podobno NASA upa, da bo preučevanje teh planetarnih fosilov zagotovilo dragocen vpogled v izvor našega sončnega sistema.

Čeprav je bil glavni poudarek Lucyjinega srečanja z Dinkineshem preizkusiti sistem vesoljskega plovila za sledenje asteroidom, predhodna analiza slik kaže, da bi preučevanje tega binarnega asteroida lahko osvetlilo, kako so se asteroidi podobne velikosti preselili bližje Zemlji. Takšno znanje je ključnega pomena za oceno morebitnih groženj našemu planetu.

Medtem ko je bil Dinkinesh nepričakovan dodatek k Lucyjini misiji, bo vesoljsko plovilo nadaljevalo svoje ambiciozno potovanje skozi vesolje. Po srečanju z drugim asteroidom glavnega pasu in dodatnimi sončnimi zankami bo Lucy leta 2027 dosegla trojanske roje, čemur bo leta 2033 sledil obisk roja asteroidov, ki sledijo Jupitru.

Z razkritjem skrivnosti teh oddaljenih nebesnih teles bo Lucyjina misija prispevala k našemu razumevanju zgodovine sončnega sistema in našega mesta v njem. Vsak asteroid vsebuje neprecenljive informacije, ki znanstvenikom pomagajo sestaviti zgodbo o našem vesoljskem izvoru.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je razkril Lucyin prelet Dinkinesha?

O: Prelet je razkril, da je Dinkinesh binarni asteroidni sistem, sestavljen iz večjega primarnega asteroida in manjšega satelita.

V: Kaj so trojanski roji?

O: Trojanski roji so dve skupini asteroidov, ki se nahajata na isti poti kot planet Jupiter.

V: Zakaj se je misija imenovala Lucy?

O: Misija je dobila ime po znamenitem okostju "Lucy", ki je spremenilo razumevanje znanstvenikov o evoluciji človeka.

V: Kakšen je namen preučevanja trojanskih rojev?

O: Preučevanje trojanskih rojev bo zagotovilo dragocen vpogled v zgodovino in nastanek našega sončnega sistema.