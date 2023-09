Kako popraviti NameDrop, ki ne deluje na iPhoneu

Funkcija NameDrop v iPhonu je priročen način za skupno rabo kontaktnih podatkov z drugimi uporabniki iPhona prek AirDropa. Vendar so nekateri uporabniki imeli težave, ker NameDrop ne deluje. Čeprav natančen razlog za to težavo ni jasen, lahko poskusite več popravkov.

Najprej preverite, ali vaš iPhone podpira funkcijo NameDrop. NameDrop deluje samo na izbranih modelih iPhone, ki so združljivi z iOS 17. Če imate iPhone X ali prejšnji model, ta ne podpira iOS 17 in zato NameDrop ne bo deloval v vaši napravi. Poleg tega morata imeti vaš iPhone in prejemnikov iPhone nameščen iOS 17, da NameDrop pravilno deluje.

Drug pogost razlog, zakaj NameDrop ne deluje, je nepravilna uporaba poteze NameDrop. Če želite uporabiti to funkcijo, morate zgornje dele dveh iPhonov približati blizu. Prepričajte se, da se zgornji deli obeh iPhonov dotikajo drug drugega ali ju postavite skupaj.

Če ste pomotoma onemogočili nastavitev »Bringing Devices Together«, lahko povzroči tudi nepravilno delovanje NameDrop. Če želite to preveriti, pojdite v aplikacijo Nastavitve, odprite Splošno in tapnite nastavitve AirDrop. Prepričajte se, da je stikalo »Združevanje naprav« vklopljeno.

Težave s povezljivostjo Bluetooth in WiFi lahko vplivajo tudi na funkcijo NameDrop. Poskusite izklopiti in vklopiti Bluetooth in WiFi na obeh iPhonih, da preverite, ali to odpravlja težavo.

Pri iPhonih je vidnost AirDrop privzeto nastavljena na »Stiki«. Ker pa se NameDrop uporablja za skupno rabo kontaktnih podatkov z uporabniki iPhone, ki niso v vaših stikih, morate nastaviti vidnost AirDrop na »Vsi«, da bo NameDrop deloval pravilno. To lahko storite v nastavitvah AirDrop.

Včasih lahko preprost ponovni zagon odpravi manjše napake ali težave s programsko opremo. Poskusite znova zagnati iPhone, da preverite, ali je to odpravilo težavo, da NameDrop ne deluje.

Če nobena od zgornjih rešitev ne deluje, lahko pomaga ponastavitev omrežnih nastavitev na vašem iPhoneu in iPhoneu druge osebe. Vendar ne pozabite, da boste s ponastavitvijo omrežnih nastavitev odstranili shranjena omrežja WiFi in predhodno dodane naprave Bluetooth.

Če na splošno naletite na težave, ko NameDrop ne deluje na vašem iPhoneu, poskusite s temi popravki odpraviti težavo in uživajte v udobju skupne rabe stikov prek AirDrop.

