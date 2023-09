Presenetljivo odkritje nove vrste luninega potresa

Znanstveniki so v svoji raziskavi luninih potresov prišli do izjemnega odkritja. Ko so astronavti Apolla na Lunino površino postavili seizmometre, so ugotovili, da Luna doživlja lunine potrese, podobno kot Zemlja doživlja potrese. Ti lunotresi so štiri različne vrste: globoki, plitvi, termični in tisti, ki jih povzročijo udarci meteorita. Vendar pa je nedavna analiza podatkov o termičnih potresih, ki so jih zabeležili instrumenti misije Apollo 17, razkrila peto vrsto luninega potresa, ki prej ni bil znan.

Med misijo Apollo 17 so bili trije seizmometri umerjeni za beleženje toplotnih potresov na Luni. Te naprave so zbirale podatke od oktobra 1976 do maja 1977. Toplotni potresi se pojavijo zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, ko luna prehaja iz dneva v noč, v razponu od 250 stopinj Fahrenheita (121 stopinj Celzija) do -208 stopinj Fahrenheita (-133 stopinj Celzija).

Z uporabo sofisticiranih tehnik, vključno s strojnim učenjem, so raziskovalci s kalifornijskega tehnološkega inštituta znova preučili podatke. Odkrili so, da se termični potresi pojavljajo redno čez dan, vendar so našli tudi dodatne tresljaje, ki niso povezani s termičnimi potresi. Ti novi potresi so se zgodili šele zjutraj.

Da bi ugotovili vir teh skrivnostnih potresov, so raziskovalci presenečeni ugotovili, da izvirajo iz baze pristajalne naprave Apollo 17. Vsako jutro se baza pristajalne naprave, ko jo segreje sonce, razširi in zavibrira, kar povzroča potrese. Ti potresi se pojavljajo izjemno redno, vsakih pet do šest minut v obdobju petih do sedmih zemeljskih ur.

Čeprav ti lunini potresi morda niso naravni, še vedno prispevajo k našemu razumevanju lunine seizmične dejavnosti. To znanje je ključnega pomena za prihodnji lunarni razvoj.

Raziskovalci poudarjajo pomen preučevanja obstoječih podatkov za načrtovanje poskusov in misij, ki lahko odgovorijo na prava vprašanja o luni. Luna je poleg Zemlje edino nebesno telo, ki ima na svoji površini več seizmometrov, kar ponuja edinstveno priložnost za poglobljeno preučevanje drugega planetarnega telesa.

V zadnjih mesecih je indijska sonda Chandrayaan 3 Lander na Luno namestila nov seizmični instrument, imenovan Instrument za lunarno seizmično aktivnost (ILSA). Uspelo mu je zabeležiti naravni lunini potres 26. avgusta 2023, čeprav natančen vir potresa še vedno preiskujejo.

Nadaljnje raziskave lunine seizmične aktivnosti bodo znanstvenikom pomagale pri načrtovanju luninih podpovršinskih kraterjev in iskanju nahajališč. Poleg tega bi lahko raziskovalci s postavitvijo seizmometrov v trajno zasenčena območja na Luninem južnem polu potencialno zaznali vodni led, ujet pod površjem, saj seizmični valovi skozi vodo potujejo počasneje.

Ugotovitve te študije so bile objavljene v Journal of Geophysical Research – Planets 5. septembra.

