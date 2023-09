Igralci kritizirajo Nitarin glasovni nastop v Mortal Kombat 1

Najnovejši dodatek k seznamu Mortal Kombat 1 je lik Nitara, ki ga upodablja igralka Megan Fox. Vendar pa je baza igralcev igre manj kot navdušena nad Foxovo glasovno zmogljivostjo.

Ko je bil seznam likov počasi razkrit, so oboževalci nestrpno pričakovali lansiranje igre Mortal Kombat 1. Medtem ko se ikonični liki, kot sta Scorpion in Sub-Zero, vračajo, je bil poudarek tudi na vrnitvi likov iz »3D ” doba Mortal Kombata, vključno z Nitaro.

To je prvi nastop Nitare po igri Mortal Kombat: Armageddon iz leta 2006. Odločitev za vlogo Megan Fox, znane po vlogah v Transformerjih in Jenniferjinem telesu, je dvignila obrvi med skupnostjo oboževalcev Mortal Kombata.

Megan Fox je nedavno sodelovala pri še eni večji igri, Diablo 4, kjer je podala hvalnice padlim likom. Vendar pa je Mortal Kombat 1 njena prva polnopravna igralska vloga v videoigri.

Med razkritjem Nitare je Megan Fox zagotovila videoposnetek igranja in delčke dialoga. Vendar pa so oboževalci na Redditu kritizirali njeno predstavo in jo opisali kot "ravno linijo dostave" in namigovali, da jo je morda poklicala za plačilo.

Medtem ko nekateri oboževalci verjamejo, da posnetek napovednika morda ne predstavlja natančno zvoka igre, so prvi igralci, ki so dobili igro, izrazili podobne pomisleke glede Foxove uspešnosti v načinu zgodbe. Vendar pa so drugi opazili, da je bila njena predstava v koncu Nitarinega stolpa boljša.

Skupnost Mortal Kombat 1 bo kmalu imela priložnost podati svojo končno sodbo o upodobitvi Nitare s strani Megan Fox, saj bo igra izšla čez nekaj dni.

Viri: Dexerto