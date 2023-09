Mortal Kombat 1: Nova doba bojevanja

Mortal Kombat 1, ki ga je razvil NetherRealm Studios, je težko pričakovana vrnitev legendarne franšize borbenih iger. Ta najnovejši del želi igralcem prinesti svežo in razburljivo izkušnjo s popolnoma prerojenim vesoljem.

V središču Mortal Kombat 1 je epska zgodba, ki jo je sprožil bog ognja Liu Kang. S svojo novo pridobljeno močjo je Kang odločen preoblikovati vesolje Mortal Kombat in skovati novo dobo osvajanj. Igralci bodo imeli priložnost sodelovati s to ikonično serijo borilnih iger na povsem nov način.

Ena od izstopajočih lastnosti Mortal Kombat 1 je prenovljen bojni sistem. NetherRealm Studios si je prizadeval izboljšati mehaniko igranja in igralcem zagotoviti bolj dinamično in tekoče bojno izkušnjo. To omogoča globljo strategijo in bolj razburljive bitke, medtem ko igralci krmarijo po napetem svetu Mortal Kombata.

Poleg posodobljenega sistema bojevanja Mortal Kombat 1 uvaja nove načine igre, ki ohranjajo igralce. Ne glede na to, ali želite preizkusiti svoje sposobnosti proti zahtevnim nasprotnikom z umetno inteligenco ali tekmovati s prijatelji v lokalni ali spletni igri za več igralcev, je na voljo način, ki ustreza željam vsakega igralca.

Seveda ne moremo govoriti o Mortal Kombatu, ne da bi omenili ikonične Fatalities. Te brutalne zaključne poteze so postale stalnica franšize in Mortal Kombat 1 znova postavlja letvico. Pripravite se na osupljive Fatalityje, ki vas bodo zmečkali v hrbtenici in bodo vaše nasprotnike zdesetkali.

Izid igre Mortal Kombat 1 je predviden za 14. september in bo na voljo na PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch in PC. Pripravite se, da stopite v areno in izkusite naslednjo evolucijo Mortal Kombata.

Opredelitve:

– Fatalities: zaključne poteze v franšizi Mortal Kombat, ki igralcem omogočajo, da brutalno premagajo svoje nasprotnike na edinstvene in grozljive načine.

Viri:

– NetherRealm Studios