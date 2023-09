Razkrita slika Ermaca v Mortal Kombat 1 sproži razpravo o oblikovanju likov

Razkrita slika Ermaca v prihajajoči igri Mortal Kombat 1 je povzročila razburjenje med oboževalci, pri čemer so nekateri dvomili o izbiri oblikovanja likov. Medtem ko mnogi nestrpno pričakujejo izid zadnjega napovednika, so oboževalci opazili trend likov v igri, ki imajo čevlje z odprtimi prsti ali bose noge. Baraka, Katana, Li Mei in Nitara so bile vse vidne z izpostavljenimi prsti na nogah.

Razkrita slika Ermaca prikazuje telekinetičnega borca ​​v njegovi polni obliki in razkriva več njegovega videza, kot je bilo prikazano prej. Medtem ko so oboževalci na splošno odobravali njegovo obleko, so nekateri izrazili zaskrbljenost zaradi njegove nagubane kože, podobne mumiji. Obstaja upanje, da bo na voljo alternativna obleka ali oprema, ki ga bo pokrila.

Eno ponavljajoče se vprašanje med oboževalci je, zakaj ima toliko likov v Mortal Kombat 1 izpostavljene prste na nogah. Nekateri komentatorji na družbenih omrežjih so v šali predlagali, da ima nekdo v NetherRealmu morda fetiš na stopala. Drugi se sprašujejo, ali obstaja globlji pomen za navideznim fetišom stopal, kot je komentar o Liu Kangovem navdušenju nad borilnimi veščinami.

Treba je omeniti, da se je Street Fighter 6 prav tako soočil s kritikami zaradi upodobitve stopal, zaradi česar so nekateri špekulirali, da gre morda za širši trend v borbenih igrah. Medtem ko oboževalci nestrpno pričakujejo izid igre Mortal Kombat 1, je treba še videti, ali bo prišlo do kakršnih koli sprememb v oblikovanju likov ali pa bodo obravnavane špekulacije o fetiših stopal.

