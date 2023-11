Nov članek: Xboxov promocijski zagon za Call of Duty: Modern Warfare III

Uporabniki Xboxa so se danes srečali z vidnim oglasom, ki jih je spodbujal k nakupu Call of Duty: Modern Warfare III, zadnjega dela priljubljene igralne franšize. Zaslon, ki se je pojavil ob vklopu konzole, je med igričarji sprožil mešane odzive.

Medtem ko so nekateri oboževalci Xboxa izrazili navdušenje nad novo kampanjo in vneto sprejeli oglas, so bili drugi manj navdušeni. »To je neumno. Ne igram Call of Duty; Nikoli nisem kupil Call of Duty. Ne bi smel vklopiti svojega Xboxa in dobesedno prva stvar, ki jo vidim, je dodatek za igro ali kaj podobnega,« je povedal en nezadovoljen uporabnik.

Narejene so bile primerjave s podobno promocijo za Starfield, še eno težko pričakovano igro, ki je bila deležna kratkega pozdravnega zaslona med lansiranjem septembra. Izraženi so bili pomisleki glede morebitne vsiljivosti tovrstnih oglaševalskih praks v prihodnje.

»Mislim, da ni tako pomembno, če gre za dogodek ali izdajo prve osebe, vendar razumem, zakaj ljudem to ne bi bilo všeč,« se je izrazil drug uporabnik.

IGN se je obrnil na Xbox za komentar, vendar v času pisanja ni prejel nobenega odgovora.

Poleg uvodnega zaslona ponuja Xbox tudi dinamično ozadje, ki ga je mogoče prenesti in prikazuje priljubljenega lika Captain Price iz franšize Call of Duty.

Ta promocijski zagon Xboxa za Call of Duty: Modern Warfare III prihaja po Microsoftovem nedavnem nakupu Activision Blizzard za osupljivo vsoto 69 milijard dolarjev. Medtem ko se PlayStationov tržni dogovor za Call of Duty podaljša do leta 2024, jih Xboxovo novo lastništvo ni ustavilo pri dejavnem promoviranju njihovega nakupa kronskega dragulja.

Call of Duty: Modern Warfare III bo izhajal postopoma, začenši z zgodnjim dostopom do kampanje 2. novembra za stranke, ki so prednaročile. Igra bo nadaljevala zgodbo iz Modern Warfare II in predstavila nove elemente, kot so Open Combat Missions, igra za več igralcev pa bo na voljo 10. novembra.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je Call of Duty: Modern Warfare III?

O: Call of Duty: Modern Warfare III je zelo priljubljena video igra in zadnji del franšize Call of Duty.

V: Ali je Call of Duty: Modern Warfare III na voljo na Xboxu?

O: Da, Call of Duty: Modern Warfare III je na voljo na Xboxu, skupaj z drugimi platformami.

V: Kaj je začetni zaslon?

O: Početni zaslon je slika ali oglas, ki se prikaže ob zagonu računalniške ali konzolne aplikacije.

V: Kdaj bo izšla Call of Duty: Modern Warfare III?

O: Zgodnji dostop do kampanje se je začel 2. novembra 2022, igra za več igralcev pa bo na voljo 10. novembra 2022.

V: Za koliko je Microsoft kupil Activision Blizzard?

O: Microsoft je kupil Activision Blizzard za 69 milijard dolarjev.

Viri: IGN (https://www.ign.com)