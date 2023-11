Predstavljamo LG-jeve nove 45-palčne igralne monitorje UltraGear

LG je pred kratkim razkril svoje najnovejše dodatke k liniji UltraGear: 45-palčne ultraširoke igralne monitorje. Z impresivnimi specifikacijami in dostopnimi cenami ti monitorji igralcem ponujajo poglobljeno izkušnjo igranja iger, ne da bi pri tem izgubili denar.

UltraGear 45GR65DC in 45GR75DC sta nekoliko manjši in cenovno ugodnejši alternativi svojim večjim 49-palčnim primerkom. Ti monitorji, ki se ponašajo z ločljivostjo 5120 x 1440, 1500R ukrivljenimi ploščami VA in podporo za 95 odstotkov lestvice DCI-P3, ustvarjajo živahne barve in ostre slike. Poleg tega so opremljeni z VESA DisplayHDR 600, VESA Adaptive Sync in AMD FreeSync Premium Pro, kar omogoča gladko igranje s frekvenco osveževanja do 200 Hz.

Medtem ko oba monitorja nudita podobno zmogljivost, ima 45GR75DC dodatno prednost vrat USB-C z močjo 90 W. Zaradi tega je priročna izbira za uporabnike, ki želijo svoje delovne prenosnike in igralne naprave povezati z istim monitorjem. Kot dodaten bonus LG ponuja brezplačen zvočnik strankam, ki prednaročijo 45GR75DC pred 19.

Možnosti povezovanja za oba monitorja vključujejo en vhod DisplayPort 1.4, dva priključka HDMI 2.1, en priključek USB-B 3.0 navzgor, dva priključka na nižji tok in priključek za slušalke. S svojim elegantnim in modernim dizajnom ti monitorji niso le funkcionalni, temveč tudi estetsko prijetni.

Če ste opazovali večje 49-palčne monitorje LG Ultragear ali Samsung G9, vendar vas je njihova velikost ali cena odvrnila, ponujajo 45-palčni monitorji UltraGear prepričljivo alternativo. Ti monitorji s ceno 799 USD za 45GR65DC in 899 USD za 45GR75DC zagotavljajo odlično vrednost za denar.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Ali lahko uporabljam 45-palčne monitorje UltraGear s svojim igralnim računalnikom?

Vsekakor! Ti monitorji so zasnovani z mislijo na igralce in ponujajo vsa potrebna vrata in funkcije za povezavo z igralnim računalnikom.

2. Kakšna je razlika med 45GR65DC in 45GR75DC?

Glavna razlika med tema modeloma je prisotnost vrat USB-C z močjo 90 W na 45GR75DC. Če nameravate monitor uporabljati s službenim prenosnikom, bi bila ta različica primerna izbira.

3. Ali lahko te monitorje uporabljam za profesionalno delo?

Da, 45-palčni monitorji UltraGear ponujajo odlično barvno natančnost in širok barvni razpon, zaradi česar so primerni za profesionalna opravila, kot sta urejanje fotografij in grafično oblikovanje.

4. Ali so ti monitorji združljivi s konzolami, kot sta PlayStation ali Xbox?

Da, ti monitorji podpirajo HDMI 2.1, ki je združljiv z najnovejšimi igralnimi konzolami. Uporabnikom konzol ponujajo fantastično igralno izkušnjo.

