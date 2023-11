KLEVV C910 Lite: Zanesljiv NVMe SSD srednjega razreda

Ko gre za visoko zmogljivo strojno opremo, je ime KLEVV pogosto na misel. Južnokorejsko podjetje, ki je znano po zagotavljanju odličnih izdelkov, že od leta 2014 ustvarja valove na področju pomnilnika in prostora za shranjevanje. Njihova najnovejša ponudba, KLEVV C910 Lite NVMe SSD, želi zagotoviti zanesljivo in cenovno dostopno rešitev za shranjevanje za uporabnike srednjega razreda.

Ko boste C910 Lite odstranili iz embalaže, boste našli goli disk, ki je dobavljen brez termalne blazinice. Namesto tega se opira na rešitev za hlajenje, ki jo nudi vaša matična plošča ali možnost tretje osebe. Medtem ko je odsotnost toplotne blazinice za nekatere morda slaba stran, je očitna osredotočenost KLEVV na upravljanje toplote. Pogon tehta le 7 gramov in ima pomnilnik flash, nameščen na zgornji strani za optimalno odvajanje toplote.

C910 Lite se ponaša z impresivnimi specifikacijami, z zmogljivostmi od 500 GB do 4 TB. Ponuja hitrosti do 5000/4200 MB/s za zaporedne operacije branja/pisanja in 4K naključno branje/pisanje IOPS do 680,000/880,000. Te številke zmogljivosti so idealne za različne aplikacije, kot so gradnje mini osebnih računalnikov, prenosniki, hitri pomnilnik M.2 za rešitve NAS in drugo.

Ena od pomembnih lastnosti C910 Lite je njegova uporaba LDPC ECC Engine, ki pomaga zmanjšati napake med prenosom podatkov. Ta pogon uporablja tudi 1 TB predpomnilnika DDR4, ki ga poganja krmilnik Micron TLC NAND. Kombinacija tehnologije LDPC in predpomnilnika DDR4 pomaga pri izravnavi obrabe, celovitosti podatkov, termičnem dušenju in celo doda plast 256-bitnega šifriranja AES za večjo varnost.

V primerjalnih testih se je KLEVV C910 Lite izkazal za dosledno zanesljivega, saj zagotavlja skoraj največje hitrosti in presega pričakovanja. Ne glede na to, ali gre za CrystalDiskMark, AIDA64 ali prenose v resničnem svetu, ta pogon prikazuje svojo sposobnost obdelave širokega nabora velikosti datotek in zagotavlja odlično zmogljivost.

Če ste na trgu za NVMe SSD srednjega razreda, ki ponuja zanesljivost, cenovno dostopnost in impresivno zmogljivost, je KLEVV C910 Lite vsekakor vreden pozornosti. Z zgodovino KLEVV pri zagotavljanju odličnih izdelkov lahko zaupate, da bo ta pogon izpolnil vaše potrebe po shranjevanju, ne da bi pri tem zapravili denar.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je motor LDPC ECC?

O: LDPC (Low-Density Parity Check) je koda za popravljanje napak, ki se uporablja v napravah za shranjevanje za zagotavljanje celovitosti podatkov med prenosom.

V: Kaj je predpomnilnik DDR4?

O: Predpomnilnik DDR4 je vrsta hlapnega pomnilnika, ki shranjuje podatke, do katerih pogosto dostopate, za hitrejše iskanje in izboljšanje splošne zmogljivosti.

V: Kaj je šifriranje AES?

O: AES (Advanced Encryption Standard) je široko uporabljen algoritem šifriranja, ki zagotavlja varen prenos in shranjevanje podatkov.

