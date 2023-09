Apple bo izdal iPhone 15 z nadgradnjami in višjimi cenami

Apple naj bi v torek predstavil svoj najnovejši pametni telefon, iPhone 15. Analitiki napovedujejo, da bo novi model imel različne nadgradnje, a tudi višje cene za nekatere različice. Poleg iPhona 15 naj bi Apple predstavil tudi novi različici ure Apple Watch in AirPods.

Glede na poročila bo iPhone 15 vseboval izboljšano kamero in polnilna vrata USB-C. Medtem ko bodo cene standardnih iPhonov 15 in iPhone 15 Plus ostale nespremenjene, se pričakuje, da bodo vrhunski modeli, iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max, občutno zvišali cene. Cena iPhone 15 Pro bi se lahko zvišala do 100 USD, s čimer bi njegova skupna cena dosegla 1,099 USD, medtem ko bi lahko iPhone 15 Pro Max poskočil do 200 USD in dosegel ceno 1,299 USD.

Dražje različice iPhona 15 bodo ponujale razširjen prostor za shranjevanje, daljšo življenjsko dobo baterije, hitrejše prenose podatkov in okvirje iz titana. Apple upa, da bo potrošnike spodbudil k tem dražjim možnostm. Modeli Pro bodo delovali tudi na novem procesorju nabora čipov A17 Bionic.

Vse različice iPhona 15 bodo vključevale polnilna vrata USB-C, kar bo zagotovilo prilagodljivost potrošnikom, ki imajo raje polnilnike, ki niso Applovi. Druga nova funkcija je dinamični otok, razdelek na vrhu zaslona, ​​ki prinaša opozorila ali posodobitve napredka.

Applov izvršni direktor Tim Cook je izjavil, da je iPhone postal sestavni del življenja ljudi, saj shranjuje pomembne informacije, kot so zdravstveni in bančni podatki ter se uporablja za plačevanje. Kljub temu se je Apple soočal z dolgotrajnim padcem prodaje iPhonov, kot je razvidno iz nedavnega poročila o dobičku, kjer so se prihodki od iPhonov zmanjšali za 2.4 % v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.

Napoved iPhone 15 bo v torek ob 1. uri po srednjeevropskem času in si jo lahko ogledate na spletu na Applovem spletnem mestu. Novi iPhone naj bi bil naprodaj okoli 22. septembra.

Viri:

- Bloomberg

– ABC News