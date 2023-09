Apple napoveduje ceno in razpoložljivost iPhone 15

By

Apple je razkril cene in razpoložljivost svojih novih modelov iPhone 15. IPhone 15 Pro Max se bo v ZDA začel pri 1,199 $ z 256 GB prostora za shranjevanje, medtem ko bo manjši iPhone 15 Pro začel pri 999 $ s 128 GB prostora za shranjevanje. Konfiguracija 128 GB za iPhone 14 Pro Max ne bo več na voljo za nakup.

Vsi novi modeli iPhone 15 bodo na voljo za naročila od petka, 15. septembra, na trg pa bodo prišli v petek, 22. septembra, v več kot 40 državah in regijah.

Poleg informacij o cenah in razpoložljivosti se govori, da bi lahko bil iPhone 15 Pro do 10 odstotkov lažji od iPhone 14 Pro zaradi novega srednjega okvirja iz titana razreda 5. MacRumors je pridobil natančne dimenzije modelov iPhone 15.

Applov dogodek je predviden za torek, 12. septembra, ob 10. uri po pacifiškem času. Dogodek bo v živo predvajan na YouTubu in Applovi spletni strani. Ljubitelji manjših telefonov bodo morda razočarani, saj govorice kažejo, da bo iPhone Mini po treh letih uporabe ukinjen.

Appleovo maloprodajno osebje naj bi se usposabljalo za obveščanje strank o prehodu na polnilne dodatke USB-C za serijo iPhone 15. Stranke bodo opozorjene, da obstoječi polnilni kabli Lightning ne bodo združljivi z novimi napravami.

Z objavo cen in razpoložljivosti se lahko Applovi oboževalci zdaj pripravijo na naročilo svojih novih modelov iPhone 15 in izkusijo najnovejše funkcije in izboljšave, ki jih ponujajo Applovi vodilni pametni telefoni.

