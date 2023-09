Apple predstavlja iPhone 15 Pro s čipom A17 Pro: hitrejša zmogljivost in možnost sledenja žarkov

Apple je predstavil najnovejši dodatek k svoji liniji iPhone, iPhone 15 Pro, ki vsebuje zmogljiv čip A17 Pro. Ta novi čip Apple Silicon je izdelan z uporabo najsodobnejšega 3-nanometrskega procesa in se ponaša z impresivnimi 19 milijardami tranzistorjev. Čip A17 Pro ne zagotavlja le 10-odstotnega povečanja zmogljivosti za visoko zmogljiva jedra, temveč prikazuje tudi izjemno 20-odstotno izboljšanje zmogljivosti GPE. S temi izboljšavami bo iPhone 15 Pro ohranil svoj položaj najhitrejšega pametnega telefona na trgu.

Eden glavnih poudarkov čipa A17 Pro je njegova zmožnost podpiranja strojno pospešenega sledenja žarkom, funkcije, ki je bila prej na voljo le v vrhunskih igralnih konzolah in osebnih računalnikih. S to tehnologijo lahko iPhone 15 Pro zagotavlja zelo realistično upodabljanje osvetlitve v realnem času, zaradi česar je prvi pametni telefon, ki dosega to raven grafične zmogljivosti.

Poleg tega je Apple opremil čip A17 Pro s krmilnikom USB-3, ki omogoča hitrosti prenosa podatkov do 10 Gbps prek vrat USB-C na iPhone 15 Pro. To predstavlja znatno izboljšavo v primerjavi s starejšimi hitrostmi USB-2, ki jih podpirajo vrata Lightning, kar uporabnikom zagotavlja hitrejšo in učinkovitejšo povezavo za prenos datotek in multimedijskih vsebin.

IPhone 15 Pro, ki ga poganja čip A17 Pro, bo na voljo za prednaročilo od tega petka, prodaja v trgovinah pa se bo začela 22. septembra. Ker Apple še naprej premika meje tehnologije pametnih telefonov, iPhone 15 Pro obljublja, da zagotavlja neprimerljivo uporabniško izkušnjo s svojo izjemno zmogljivostjo in vrhunskimi funkcijami.

