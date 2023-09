Govori se, da bo Apple ponudil do 8 GB RAM-a za modele iPhone 15 Pro

Glede na nedavne govorice Apple morda načrtuje ponuditi do 8 GB RAM-a za svoje modele iPhone 15 Pro. Čeprav konfiguracije notranjega pomnilnika ne bodo spremenjene, bodo stranke še vedno imele na izbiro vrsto možnosti.

Poročila kažejo, da je Apple preizkusil obstoječe možnosti shranjevanja za novo linijo iPhone, kar pomeni, da možnost 2TB, o kateri se je prej govorilo, ne bo na voljo. Namesto tega lahko stranke izbirajo med možnostmi 128 GB, 256 GB, 512 GB in 1 TB.

Čeprav ni jasno, kateri model bo prejel povečanje RAM-a, je bilo omenjeno, da je Apple preizkusil tako 6 GB kot 8 GB LPDDR5 DRAM. Špekulacije kažejo, da bi lahko različne možnosti RAM-a temeljile na izbrani pomnilniški zmogljivosti, podobno kot deluje pri iPadu Pro.

Kar zadeva dobavitelje, naj bi Apple za RAM sodeloval s proizvajalci, kot so Samsung, Micron in SK Hynix. Ta podjetja so tudi potencialni dobavitelji za shranjevanje, skupaj z Western Digital in Kioxia.

Ko se bliža uradna objava linije iPhone 15, bo zanimivo videti, ali te govorice držijo. Applovi oboževalci nestrpno pričakujejo razkritje novih naprav in potrditev njihovih specifikacij.

Viri:

– Izvorni naslov članka: *»A17 bi lahko imel 8 GB RAM-a«*

– Vir: AppleInsider