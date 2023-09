Apple bo na dan predstavitve ponudil modele iPhone, izdelane v Indiji

Apple je naredil pomemben korak pri razširitvi svoje infrastrukture dobavne verige izven Kitajske s prodajo novih modelov iPhone, izdelanih v Indiji, na dan lansiranja. Čeprav Apple že nekaj časa izdeluje telefone iPhone v Indiji, so proizvodni načrti običajno zaostajali za primarnimi montažnimi obrati na Kitajskem. Vendar pa se časovna vrzel med razpoložljivostjo indijskih modelov iPhone in njihovo septembrsko predstavitvijo z leti postopoma zmanjšuje. Lansko leto so bili modeli iPhone 14 Made-in-India na voljo v dobavni verigi šele približno šest do osem tednov po njihovem nastopu.

Letos se trend nadaljuje, saj bo iPhone 15 prvič v Indiji proizvedena naprava Apple najnovejše generacije na voljo prvi dan prodaje. Proizvodnja enot iPhone 15 v Indiji se je začela v začetku avgusta. Vendar je treba opozoriti, da medtem ko indijske tovarne proizvajajo iPhone 15 in iPhone 15 Plus, je sestavljanje najbolj premijskih modelov iPhone 15 Pro in iPhone 15 Pro Max še vedno odvisno od Kitajske.

Kljub temu je razpoložljivost enot Made-in-India iPhone 15 ob lansiranju pomemben korak k Applovim dolgoročnim načrtom za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri proizvodnji. Trenutno Applovi dobavitelji v Indiji predstavljajo približno 7 % celotnega števila iPhonov, proizvedenih po vsem svetu.

Viri:

1. Bloomberg