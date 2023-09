Apple dogodek: Predstavitev iPhone 15 in prehod z Lightning na USB-C

By

Apple naj bi na svojem prihajajočem dogodku izdal veliko napoved, ko bo razkril težko pričakovani iPhone 15. Ena največjih sprememb, pričakovanih s tem novim modelom, je prehod z vrat Lightning na vrata USB-C. Čeprav lahko ta sprememba navduši tiste, ki iščejo konsolidacijo naprav, bo verjetno frustrirala uporabnike, ki bodo morali vlagati v nove kable.

Poleg iPhona 15 in 15 Pro naj bi Apple predstavil tudi najnovejše različice svoje priljubljene pametne ure, vključno z Apple Watch Series 9 in Apple Watch Ultra 2. Te posodobitve naj bi se osredotočale na notranje izboljšave in ne na drastične spremembe dizajna.

Poleg novih naprav naj bi Apple predstavil vrsto dodatkov iz bolj trajnostnih materialov. Morda bodo na voljo tudi posodobitve ohišja AirPods Pro, ki bodo preklopile na povezljivost USB-C.

Dogodek, ki se bo začel ob 1 ET / 10 po pacifiškem času, bo v živo predvajan na Applovem kanalu YouTube. Udeleženci osebne predstavitve bodo verjetno prejeli informacije nekoliko pred pretočno različico. Če želite biti na tekočem z najnovejšimi novicami in podrobnostmi, spremljajte poročanje v živo Applove ekipe za dogodke, vključno s fotografijami in videoposnetki.

