Applov septembrski dogodek razkriva posodobitve za iPhone, AirPods in Apple Watch

Med Applovim težko pričakovanim dogodkom 12. septembra je bil poudarek predvsem na predstavitvi novega iPhona 15. Vendar pa je Apple predstavil tudi posodobitve drugih izdelkov, vključno z linijo AirPods in Apple Watch.

Ena večjih posodobitev, o katerih se govori, da bo prišla z linijo iPhone 15, je dodatek USB-C. To pomeni, da bodo novi iPhoni končno prešli na široko uporabljen standard USB-C, ki bo nadomestil Applov lastniški konektor Lightning. Ta sprememba je v skladu s prihajajočimi predpisi Evropske unije. Cena iPhone 15 se začne pri 799 $ za model s 128 GB, medtem ko se iPhone 15 Plus začne pri 899 $ za različico s 128 GB.

Poleg posodobitev za iPhone je Apple napovedal, da bodo slušalke AirPods Pro zdaj opremljene s polnilno torbico USB-C. To je usklajeno z Applovim postopnim prehodom na uporabo priključka USB-C v njegovih napravah, vključno z računalniki Mac, iPad in dodatki, kot je daljinski upravljalnik Apple TV 4K. Apple je predstavil tudi prenovljen par svojih žičnih slušalk EarPods, ki vključujejo USB-C.

Linija Apple Watch je prejela tudi nekaj posodobitev, z govoricami, ki kažejo na temnejše ohišje iz titana za vodilno Watch Ultra 2 in posodobljen čip S9 za Watch Series 9. Apple je predstavil nove paščke FineWoven iz mehke tkanine, imenovane mikrokeper. Ti trakovi bodo na voljo v različnih barvah in bodo služili kot nadomestilo za vse manj kakovostno usnjeno ponudbo.

Na splošno je Applov septembrski dogodek predstavil vrsto posodobitev in novih funkcij za svoje izdelke. Od dodajanja USB-C liniji iPhone 15 do uvedbe paščkov FineWoven za Apple Watch, Apple še naprej uvaja inovacije in izboljšuje svoje naprave.

Opredelitve:

– USB-C: univerzalni standard priključka, ki omogoča polnjenje, prenos podatkov in avdio/video izhod.

– Priključek Lightning: Applov lastniški priključek, ki se uporablja za polnjenje in prenos podatkov na napravah Apple.

– FineWoven: mehak tkaninski material, ki ga je Apple uvedel kot zamenjavo za usnje na paščkih za Apple Watch in ohišjih za iPhone.

