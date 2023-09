Apple predstavlja nove stopnje shranjevanja iCloud+: 6TB in 12TB

Apple je nedavno presenetil svoje občinstvo z napovedjo dveh novih ravni za svojo naročnino na shranjevanje v oblaku, iCloud+. Ti novi naročniški načrti, namenjeni predvsem fotografom in filmskim ustvarjalcem, ki potrebujejo dovolj prostora za shranjevanje svoje vsebine, bodo zagotovo pritegnili pozornost. Razkritje je poželo bučen aplavz množice, kar kaže na veliko povpraševanje po večji zmogljivosti shranjevanja.

Pod trenutno strukturo cen ponuja iCloud+ naročnikom 50 GB za 0.99 USD na mesec, 200 GB za 2.99 USD na mesec in 2 TB za 9.99 USD na mesec. Z uvedbo paketov 6TB in 12TB lahko uporabniki zdaj shranijo bistveno večje količine podatkov. Čeprav povprečni potrošnik morda ne potrebuje tako velikega prostora za shranjevanje, bodo profesionalni fotografi in filmski ustvarjalci, ki uporabljajo najnovejše modele iPhone 15 z izboljšanimi zmogljivostmi kamere, ugotovili, da so ti načrti izjemno dragoceni.

Čeprav Apple ni razkril natančnih cen za nove stopnje shranjevanja, lahko podamo utemeljeno ugibanje na podlagi obstoječih cen. Verjetno je, da naročnina na 6 TB ne bo stala več kot 30 USD na mesec, medtem ko naj bi stopnja 12 TB znašala približno 60 USD na mesec. Za primerjavo, Googlovi načrti za shranjevanje podatkov za 5TB in 10TB podatkov so ocenjeni na 24.99 USD oziroma 49.99 USD na mesec, kar predstavlja podobne cenovne točke.

Poleg povečane zmogljivosti shranjevanja bodo naročniki iCloud+ še naprej uporabljali obstoječe funkcije zasebnosti, vključno s Hide My Email in Private Relay. Namen teh funkcij je zaščititi uporabniške podatke in zagotoviti varno izkušnjo brskanja. Z iCloud+, ki ponuja razširjen prostor za shranjevanje in izboljšano zasebnost, Apple svojim uporabnikom še naprej ponuja celovito in zanesljivo storitev za shranjevanje v oblaku.

