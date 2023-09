Dr. Ian Wilmut, ustvarjalec ovčke Dolly, je umrl v 79

By

Dr. Ian Wilmut, britanski znanstvenik, ki je vodil ekipo, ki je prvič uspešno klonirala sesalca, je umrl v starosti 79 let. Njegova smrt je sledila dolgi bitki s Parkinsonovo boleznijo, so sporočili z inštituta Roslin, kjer je delal več let.

Leta 1996 so dr. Wilmut in njegova ekipa šokirali svet z rojstvom ovce Dolly, kloniranega sesalca. Ustvarjanje Dolly je sprožilo pomembna etična vprašanja in sprožilo široko medijsko pozornost. Dolly se je na skrivaj rodila 5. julija 1996, a njen obstoj je bil razkrit šele februarja 1997.

Ime Dolly je navdihnila pevka Dolly Parton in postala je simbol znanstvenega napredka. Vendar pa je tragično umrla leta 2003 v starosti 6 let zaradi okužbe pljuč. Od takrat je na ogled v Narodnem muzeju Škotske.

Dr. Wilmut je svojo kariero posvetil napredku v biologiji in genetiki. Med študijem na Univerzi v Cambridgeu se je osredotočil na ohranjanje semena in zarodkov s tehnikami zamrzovanja. Kasneje je izvedel raziskavo o genskem spreminjanju in kloniranju ovc, s ciljem ustvariti mleko z beljakovinami, ki bi ga lahko uporabili za zdravljenje človeških bolezni in ustvarjanje matičnih celic za regenerativno medicino.

Leta 2005 se je dr. Wilmut preselil na Univerzo v Edinburghu, kjer je nadaljeval delo do upokojitve leta 2012. Kot priznanje za njegove prispevke k znanosti je leta 2008 prejel viteški naziv.

Leta 2018 je dr. Wilmut javno razkril svojo diagnozo Parkinsonove bolezni in izrazil namero, da bo sodeloval v raziskovalnih programih, ki preizkušajo nova zdravljenja tega stanja. Zapustil je ženo Saro in tri otroke iz prvega zakona, Naomi, Helen in Deana, ter pet vnukov.

