Nova tehnika za proizvodnjo nizkoogljične sečnine in denitrifikacijo odpadne vode

Raziskovalci z univerze Northwestern in univerze v Torontu so odkrili novo metodo za proizvodnjo sečnine za gnojilo z uporabo elektrificirane sinteze. Postopek vključuje pretvorbo ogljikovega dioksida in odpadnega dušika z uporabo hibridnega katalizatorja iz cinka in bakra. Ta inovativna tehnika ne omogoča samo proizvodnje sečnine z nizko ogljično intenzivnostjo, temveč omogoča tudi denitrifikacijo odpadne vode.

Proizvodnja sintetičnih dušikovih gnojil, ki se pogosto uporabljajo v kmetijstvu, trenutno močno prispeva k emisijam ogljika in odtoku, ki vsebuje nitrate. Iskanje trajnostnih rešitev za zmanjšanje emisij iz te industrije je ključnega pomena, saj vsako leto predstavlja 3 % svetovne porabe energije.

Raziskovalna skupina se je osredotočila na proizvodnjo sečnine, ker je to gnojilo, ki ga je mogoče pošiljati in je pripravljeno za uporabo, in predstavlja 100 milijard dolarjev vredno industrijo. Želeli so raziskati, ali je mogoče za ustvarjanje sečnine uporabiti vire odpadnega dušika, zajeti CO2 in elektriko.

Raziskovalci so odkrili, da lahko kombinacija cinka in bakra kot katalizatorja olajša želene kemične reakcije. Našli so reference iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so nakazovale, da bi bile čiste kovine, kot sta cink in baker, lahko učinkovite v procesih, ki vključujejo pretvorbo ogljikovega dioksida in dušika.

Za oceno izvedljivosti in vpliva nove proizvodne poti na okolje je bila izvedena temeljita analiza življenjskega cikla. Analiza je pokazala, da je uporaba obnovljivih virov energije, kot sta sončna ali vetrna energija, znatno zmanjšala emisije energije in naredila proces okolju prijaznejši.

Medtem ko je bilo "čarobno" katalizatorsko razmerje med cinkom in bakrom sprva odkrito po naključju, so raziskovalci pozneje natančno prilagodili kovine, da bi dosegli optimalno učinkovitost. Uporabili so tudi računalniško modeliranje za razumevanje osnovnih mehanizmov in interakcij med katalizatorjem in reaktanti.

Čeprav je še vedno nekaj izzivov, ki jih je treba premagati pred komercializacijo, kot je upoštevanje nečistoč pri čiščenju vode in podaljšanje časa delovanja postopka, ta raziskava predstavlja obetaven pristop k proizvodnji sečnine z nizkimi emisijami ogljika in denitrifikaciji odpadne vode.

Vir: Nature Catalysis (doi.org/10.1038/s41929-023-01020-4)