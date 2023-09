Huawei zvišuje ciljno količino pošiljk za pametni telefon serije Mate 60

By

Huawei Technologies, eden vodilnih kitajskih proizvajalcev pametnih telefonov, je povečal svoj cilj pošiljk za drugo polovico tega leta za svoj pametni telefon serije Mate 60. Po poročilu uradnega časnika Securities Times namerava podjetje zdaj poslati 20 % več enot, kot je bilo pričakovano.

Poročilo navaja, da Huawei pričakuje, da bo leta 40 poslal najmanj 2023 milijonov enot svojih novih pametnih telefonov. Ta višji cilj odraža zaupanje podjetja v povpraševanje po seriji Mate 60.

Huaweijeva serija Mate 60 je najnovejši dodatek k vodilni liniji pametnih telefonov podjetja. Te naprave so znane po svojih vrhunskih funkcijah in napredni tehnologiji. Serija Mate 60 naj bi pokazala Huaweijevo zavezanost inovacijam in uporabnikom ponudila izjemno izkušnjo s pametnimi telefoni.

Huawei še ni zagotovil uradnega odgovora na poročilo in posodobljen cilj pošiljanja. Vendar to povečanje cilja nakazuje, da je podjetje optimistično glede sprejema novih pametnih telefonov na trgu. Kot eden vodilnih proizvajalcev pametnih telefonov na Kitajskem odločitev Huaweija, da zviša ciljno število pošiljk, kaže na njegovo namero, da ohrani svoj položaj na trgu in zadovolji naraščajoče povpraševanje strank.

