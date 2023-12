Kako izdelati kolovrat v Lego Fortnite

Povzetek:

Naučite se izdelati vrtljivo kolo v Lego Fortnite, da pridobite želeno kožo Trailblazer Tai in drugo dragoceno kozmetiko. Ta vodnik vsebuje navodila po korakih za izdelavo vrtljivega kolesa in pridobivanje potrebnih materialov.

Za izdelavo vrtljivega kolesa v Lego Fortnite boste potrebovali naslednje:

– 8 lesenih desk

– 5 lesenih palic

– 5 lesa

– 5 volčjih krempljev

Če želite odkleniti recept za vrtljivo kolo, je bistveno zgraditi druge ključne predmete, kot sta obrtna miza in mlin za les. Če se možnost za izdelavo kolovrata ne pojavi, razmislite o tem, da povabite NPC v vašo vas ali predhodno izdelate predmete, kot sta krampa ali sekira.

Pri izdelavi vrtljivega kolesa za iskanje kože Trailblazer Tai se prepričajte, da ste v svetu preživetja in ne v svetu peskovnika. Poleg tega ne pozabite omogočiti sovražnikovim drstenjem, da zlahka pridobijo volčje kremplje.

Les je mogoče najti na travnatih območjih in ga pridobiti s podiranjem dreves s sekiro. Za predelavo lesa v deske in lesene palice uporabite Lumber Mill. Za gradnjo Lumber Mill potrebujete 8 lesa in 15 granita. Ko je zgrajen, postavite les v Lumber Mill in zberite pretvorjene vire tako, da držite gumb »Odstrani vse«.

Pridobitev volčjih krempljev zahteva srečanje z volkovi v svetu preživetja. Priporočamo, da v nastavitvah zvoka aktivirate možnost »Vizualiziraj zvočne učinke«, da zaznate volkove v bližini. Izdelajte kratki meč, da jih učinkovito odpravite. Če volkov ne morete opaziti, poiščite druge živali, saj jih pogosto najdemo skupaj.

Če začnete v svetu, ki je pretežno pokrit z vodo, je priporočljivo, da zaprete in ustvarite drug svet, dokler se ne drstite v biomu travišč. To zagotavlja obilno zalogo virov.

Uživajte v preostanku svoje Lego Fortnite pustolovščine in veselo ustvarjanje!