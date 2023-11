Ljubezen na igrišču: kako je šport združil Hannah Tyrell in Sorcho Turnbull

Šport je bil vedno pomemben del življenja Hannah Tyrell, od njene predanosti dublinskemu ženskemu nogometu do sodelovanja v irski ekipi za ragbi. Ni vedela, da ji bo preprosta zamenjava pozicij na igrišču za vedno spremenila življenje.

Leta 2013 je Hannah debitirala za dublinsko ekipo in v tem času se je srečala s Sorcho Turnbull. V prizadevanju za spremembo položaja je morala poiskati nadomestnega vratarja in takrat je vstopila Sorcha. To nepričakovano srečanje je sprožilo globoko prijateljstvo, za razliko od vseh drugih, ki jih je Hannah doživela prej.

Njuna ljubezenska zgodba je počasi cvetela, medsebojna čustva pa so trajala nekaj let, da so na površje. A ko sta začela hoditi, se je njuna povezanost okrepila in od takrat sta skupaj. Ko razmišlja o njunem odnosu, Hannah priznava njune razlike in priznava, da se včasih spopadata zaradi nasprotujočih si osebnosti in pristopov do življenja.

Avgusta 2021 sta se Hannah in Sorcha poročila na prisrčni slovesnosti v hotelu Dean v Dublinu, obkrožena s svojimi najdražjimi. Veselje je bilo za trenutek prekinjeno zaradi zahtev Hannahine športne kariere, ko je svoje sposobnosti predstavila v polfinalu vseirske ženske le tri dni po njuni poroki. Vendar se je izkazalo, da je bil ta teden za Hannah uresničitev sanj, saj je Dublin zmagal in bila je imenovana za igralko tekme.

Njuno potovanje kot para je dobilo še en čudovit preobrat, ko sta Hannah in Sorcha leta 2023 na svet pozdravila svojo punčko Aoife. Kot nova starša se je njuna ljubezen drug do drugega poglobila in Hannah je še naprej blestela na igrišču. Ponosno je slavila zmago svoje ekipe v vseirskem finalu, stiskala Aoife v naročju in prevzela srca naroda.

V prihodnje sta Hannah in Sorcha izrazili upanje, da bosta svojo družino še razširili. V prihodnosti si predstavljata še enega otroka, Hannah pa bo prevzela vlogo dojenčka. Njuna ljubezenska zgodba je dokaz moči športa pri združevanju ljudi in ustvarjanju vezi za vse življenje.

Pogosta vprašanja

1. Kako sta se Hannah in Sorcha spoznali?

Hannah Tyrell in Sorcha Turnbull sta se spoznali, ko je Hannah iskala vratarsko zamenjavo za svoj položaj v dublinski ekipi. Sorcha se je javila kot prostovoljka in od tam je njuno prijateljstvo vzcvetelo.

2. Kdaj sta se Hannah in Sorcha poročili?

Poročila sta se avgusta 2021 v hotelu Dean v Dublinu. Njuna poroka je bila preložena zaradi omejitev karantene.

3. Kako je Hannah usklajevala svojo poroko in športne obveznosti?

Le tri dni po njuni poroki je Hannah sodelovala v polfinalu vseirske ženske za Dublin. Kljub natrpanemu urniku je blestela na igrišču in celo osvojila naziv igralca tekme.

4. Kdaj sta Hannah in Sorcha postali starši?

Hannah in Sorcha sta svojo punčko Aoife sprejeli v svoje življenje leta 2023, sedem tednov pred finalom All-Ireland med Dublinom in Kerryjem.

5. Kakšni so njihovi načrti za prihodnost?

Hannah in Sorcha upata, da bosta svojo družino še razširili, in sta izrazili željo, da bi v prihodnosti imeli še enega otroka. Predvidevajo si, da bo Hannah naslednjič nosila otroka.