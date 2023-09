Pretvorba vročega zraka v pitno vodo: nov preboj pri pridobivanju vode

Raziskovalci na teksaški univerzi v Austinu so dosegli pomemben napredek pri iskanju rešitve za pomanjkanje vode. V svoji najnovejši raziskavi, objavljeni v Proceedings of the National Academy of Sciences, so razvili molekularni hidrogel, ki je sposoben izločiti čisto pitno vodo iz vročega zraka samo z uporabo sončne energije.

Hidrogel omogoča hitro in učinkovito črpanje vode iz atmosfere, tudi pri temperaturah do 104 stopinje Fahrenheita, zaradi česar je primeren za območja s prekomerno vročino in omejenim dostopom do čiste vode. S to tehnologijo bi posamezniki lahko črpali vodo preprosto tako, da bi napravo postavili na prosto, brez dodatne porabe energije.

Hidrogel lahko proizvede med 3.5 in 7 kilogramov vode na kilogram gelnega materiala, odvisno od stopnje vlažnosti. Kar ločuje to raziskavo, je prilagodljivost hidrogela v mikrogele, kar močno poveča hitrost in učinkovitost zajemanja in sproščanja vode. S preoblikovanjem hidrogela v delce mikro velikosti so raziskovalci razvili visoko učinkovit sorbent, ki lahko znatno poveča proizvodnjo vode skozi več dnevnih ciklov.

Širjenje tehnologije je naslednji pomemben korak. Raziskovalci nameravajo svoje ugotovitve spremeniti v poceni, prenosno rešitev za ustvarjanje čiste pitne vode, ki se lahko uporablja po vsem svetu. Ta razvoj bi lahko spremenil življenja prebivalcev, ki nimajo osnovnega dostopa do čiste vode, na primer v Etiopiji, kjer se skoraj 60 % prebivalstva sooča s tem izzivom.

Prihodnji načrti za tehnologijo vključujejo optimizacijo inženiringa mikrogelov za nadaljnje izboljšanje učinkovitosti. Raziskovalci raziskujejo tudi uporabo organskih materialov za zmanjšanje proizvodnih stroškov. Vendar ostajajo izzivi pri povečanju proizvodnje sorbenta in zagotavljanju trajnosti izdelka. Poleg tega potekajo prizadevanja za ustvarjanje prenosnih različic naprave za različne scenarije uporabe.

Ta preboj lahko zagotovi svetilnik upanja za regije, ki jih prizadene pomanjkanje vode. Zmožnost pretvorbe vročega zraka v pitno vodo s pomočjo sončne energije nas pripelje korak bližje k trajnostni rešitvi, ki lahko ublaži težave s pomanjkanjem vode po vsem svetu.

vir:

Zbornik National Academy of Sciences