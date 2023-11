Honor X50i+ razkriva spremembo paradigme v oblikovanju pametnih telefonov

By

Honor, pionirski tehnološki velikan, znan po premikanju meja inovacij pametnih telefonov, je pravkar razkril svoj najnovejši član priljubljene serije Honor: Honor X50i+. Ta naprava, ki naj bi se začela v predprodaji 10. novembra, označuje zori nove dobe v briljantnem oblikovanju za začetnike.

S privlačnim promocijskim plakatom Honor X50i+ predstavlja edinstven modul leč, ki se ponaša z značilnim zaobljenim izrezom. Ta telefon z osupljivo modro in rožnato kombinacijo, ki vzbudi radovednost uporabnikov, namiguje tudi na možnost dodatnih barvnih različic.

Honor X2.4i+, ki ga poganja robusten 50 GHz procesor, obljublja brezhibno delovanje pri vsaki interakciji. Njegovo elegantno ohišje vsebuje precejšnjo baterijo s 4,500 mAh, ki podpira hitro polnjenje s 35 W za nemoteno uporabnost. Sprednji del naprave ima impresiven 6.7-palčni LCD s kristalno jasno ločljivostjo 2412 × 1080, ki zagotavlja osupljivo vizualno izkušnjo.

Fotografski navdušenci bodo navdušeni nad kamero Honor X50i+, ki vključuje impresivno dvojno zadnjo kamero 108 MP + 2 MP. Poleg tega je na sprednji strani telefona kamera z 8 MP v izrezu v obliki tabletke, ki zagotavlja osupljive selfije in video klice. Naprava ponuja tudi priročno in varno stransko odklepanje s prstnim odtisom, kar omogoča hiter dostop ob ohranjanju zasebnosti podatkov.

Honor X50i+ je pripravljen navdušiti tako tehnološke navdušence kot uporabnike pametnih telefonov s svojo kombinacijo inovativnega dizajna in izboljšanih funkcij brez primere. Ko se predprodaja začne 10. novembra, bodo željni potrošniki imeli priložnost iz prve roke pričati čudesom te vznemirljive nove naprave.

FAQ

Kdaj bo Honor X50i+ na voljo v predprodaji?

Predprodaja Honor X50i+ naj bi se začela 10. novembra ob 10.

Kakšna je zmogljivost baterije Honor X50i+?

Honor X50i+ ima močno baterijo s 4,500 mAh za dolgotrajno uporabo.

Kakšna je ločljivost zaslona Honor X50i+?

Naprava se ponaša s čisto ločljivostjo 2412 × 1080 na svojem impresivnem 6.7-palčnem LCD-ju.

Kakšne so specifikacije fotoaparata Honor X50i+?

Honor X50i+ je opremljen z zmogljivo dvojno zadnjo kamero 108 MP + 2 MP, skupaj s sprednjo kamero 8 MP za osupljive selfije.