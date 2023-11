Opazen novi pametni telefon Honor X50i+: edinstven dizajn in impresivne specifikacije

V vznemirljivem razpletu dogodkov je plakat, ki je pricurljal v javnost na Weibu, osvetlil prihajajoči pametni telefon Honor X50i+. Čeprav s strani znamke še ni uradne potrditve, razkrita slika razkriva nekaj zanimivih podrobnosti o zasnovi in ​​specifikacijah naprave.

Oblikovno Honor X50i+ predstavlja značilen modul zadnje kamere, ki vsebuje dve kameri in LED bliskavico. Robovi telefona so ravni, na voljo pa naj bi bil v osupljivi modri in roza barvni različici. Na žalost sprednja stran naprave ni vidna na plakatu, ki je pricurljal v javnost, zato nas zanima, ali bo imela zaslon z luknjo ali zarezo v obliki vodne kapljice. Poleg tega se zdi, da ima naprava stranski optični bralnik prstnih odtisov za priročno odklepanje.

Če nadaljujemo z govoricami o specifikacijah, se domneva, da Honor X50i+ ustreza predhodno certificirani napravi s številko modela LLY-AN00. Glede na seznam TENAA bo pametni telefon verjetno imel velikodušen 6.7-palčni zaslon LCD FHD+ z ločljivostjo 2412 x 1080 slikovnih pik in potencialno visoko stopnjo osveževanja. X50i+ bo napajal 2.4 GHz nedoločen čip, ki bo zagotavljal brezhibno delovanje in povezljivost 5G.

Poleg tega naj bi Honor X50i+ ponujal več možnosti RAM-a, ki segajo od 6 GB do neverjetnih 16 GB, skupaj z različnimi zmogljivostmi za shranjevanje od 128 GB do 1 TB. Omeniti velja, da naprava ne bo podpirala razširitve zunanjega pomnilnika.

Navdušenci nad fotoaparati bodo navdušeni, ko bodo izvedeli, da naj bi se Honor X50i+ ponašal z impresivno nastavitvijo kamere. Govori se, da bo sprednja kamera leča z 8 milijoni slikovnih pik, medtem ko se pričakuje, da bo zadnja nastavitev vključevala izjemno primarno kamero s 108 milijoni slikovnih pik in sekundarno kamero z 2 milijona slikovnih pik.

Navdušujoče je, da je Honor X50i+ že na voljo za prednaročila na Kitajskem in govori se, da bo uradno predstavljen 10. novembra, kar sovpada s kitajskim nakupovalnim festivalom Double Eleven (11. november). Nestrpno pričakujemo več uradnih podrobnosti in priložnost, da iz prve roke izkusimo ta pričakovani pametni telefon.

Pogosta vprašanja

1. Je pametni telefon Honor X50i+ uradno potrjen?

Od Honorja trenutno še ni nobene uradne potrditve glede obstoja ali izdaje pametnega telefona Honor X50i+. Vendar plakat, ki je pricurljal v javnost na Weibu, nakazuje na njegovo skorajšnjo predstavitev.

2. Kakšna je edinstvena oblikovna značilnost telefona Honor X50i+?

Plakat, ki je pricurljal v javnost, razkriva značilen modul zadnje kamere na Honor X50i+, ki vsebuje dve kameri in LED bliskavico. Telefon naj bi imel tudi ravne robove in na voljo v modri in roza barvni različici.

3. Kakšne so špekulirane specifikacije Honor X50i+?

Govorice o specifikacijah za Honor X50i+ vključujejo 6.7-palčni zaslon LCD FHD+, nedoločen čip 2.4 GHz s povezljivostjo 5G, več možnosti RAM-a, ki segajo od 6 GB do 16 GB, in zmogljivosti shranjevanja od 128 GB do 1 TB. Telefon naj bi imel tudi sprednjo kamero z 8 milijoni slikovnih pik in nastavitev zadnje kamere, sestavljeno iz primarne kamere s 108 milijoni slikovnih pik in sekundarne kamere z 2 milijona slikovnih pik.

4. Kdaj lahko pričakujemo, da bo Honor X50i+ uradno predstavljen?

Govori se, da bo Honor X50i+ uradno predstavljen 10. novembra, kar sovpada s kitajskim nakupovalnim festivalom Double Eleven. Vendar je priporočljivo počakati na uradno potrditev znamke.