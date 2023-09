Posodobitev PUBG Mobile 2.8: čakajo vas vznemirljive spremembe in izboljšave

Najnovejši del igre PUBG Mobile, različica 2.8, bo prinesel nekaj vznemirljivih sprememb in izboljšav igralne izkušnje. Ta posodobitev obljublja, da bo popestrila bojišča za igralce po vsem svetu, od prenovljenega strelnega orožja do uvedbe novega orožja za blizu.

Ena od ključnih značilnosti posodobitve je prenova določenega strelnega orožja in priključkov. Famas prejme svež 3D model in prenovljene statistike, zaradi česar je mogočno orožje, ki je na voljo izključno kot predmet Air Drop. Medtem pa AUG ne bo več orožje za zračni izpust, zaradi česar ga morajo igralci iskati na zemljevidu. Te spremembe ponujajo igralcem zanimivo izbiro med AUG in M416.

Predstavljamo bodalo, novo orožje za bližnji boj, ki je na voljo na vseh zemljevidih. Če ga opremite, odklenete nove animacije za premike in napade z oprijemom, skupaj s posebnimi ugodnostmi v tematskih načinih. Bodalo povzroči povečano škodo sovražnikom PvE, vključno s tistimi, ki jih srečate v načinu Metro Royale.

Ljubitelji ACE32 bodo z veseljem izvedeli, da so bile njihove izkušnje s tem strelnim orožjem v posodobitvi izboljšane. Horizontalni odsun je bil zmanjšan, animacija streljanja pa je bila izboljšana, kar ima za posledico bolj gladko in stabilnejšo izkušnjo streljanja.

Nastavek Tactical Gunpowder Tool, ki dodaja več globine bojni strategiji, debitira. Zapahi, uporabljeni s smodnikom, bodo zdaj povzročili zapoznelo eksplozijo ob trku, kar igralcem ponuja priložnost, da kreativno odpravijo svoje sovražnike.

Komunikacija je ključnega pomena v PUBG Mobile in posodobitev uvaja funkcijo pametnega glasovnega označevanja. Ko je omogočeno, sistem ustno napove ime označene lokacije, kar izboljša koordinacijo ekipe. Informacije o lokaciji se pošljejo tudi kot besedilno sporočilo v klepetu, kar zagotavlja brezhibno komunikacijo med člani ekipe.

Kar zadeva prilagajanje, lahko igralci zdaj izberejo, ali bodo spremljevalci med tekmami vidni ali skriti. Ta možnost igralcem omogoča, da svojo izkušnjo prilagodijo svojim željam, ne glede na to, ali gre za osredotočen boj ali interaktivno komunikacijo.

Z vsemi temi vznemirljivimi spremembami prinaša posodobitev PUBG Mobile 2.8 novo vznemirjenje in inovativne funkcije na bojna polja. Od prenovljenega strelnega orožja do predstavitve bodala in taktičnega orodja za smodnik lahko igralci pričakujejo poglobljeno in privlačno igralno izkušnjo. Posodobite igro, potopite se v nove funkcije in se podajte na akcijske pustolovščine v svetu PUBG Mobile.

